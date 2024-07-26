3 найкращі комедії, які можна подивитись на Netflix

Netflix пропонує своїм глядачам широкий спектр комедій, які охоплюють різноманітні жанри: від молодіжних і кримінальних комедій до пародійних та екшн-комедій. Щоб полегшити вам пошуки й допомогти знайти саме те, що ви шукаєте серед численних варіантів, ми створили для вас список найкращих комедійних стрічок на платформі.

Наш список включає фільми, що відрізняються не лише стилем і настроєм, але й подачею гумору, від легких і веселих до іронічних та захопливих. Ви знайдете як новинки, так і старіші хіти, які гарантовано піднімуть настрій і розвеселять.

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"Вони клонували Тайрона" (2023)

Американська науково-фантастична комедія, знята Джуелом Тейлором у його дебютному режисерському повнометражному фільмі, є результатом спільної роботи Тейлора та Тоні Реттенмаєра над сценарієм. У фільмі знявся зірковий каст, до якого входять Джон Бойега, Тейона Парріс, Джеймі Фокс і Кіфер Сазерленд.

Сюжет фільму розгортається після низки жахливих подій, коли незвичайна трійця вирішує об'єднати свої зусилля для розслідування складної та підступної урядової змови. Їхня подорож переповнена комедійними ситуаціями та несподіваними поворотами, адже кожен з персонажів приносить у команду унікальні навички та перспективи.

"Вони клонували Тайрона": дивіться онлайн трейлер фільму

"Досконале поєднання" (2022)

За сюжетом фільму, пробивна менеджерка з Лос-Анджелеса, прагнучи завоювати важливого клієнта, вирушає на ферму в Австралії. Її план полягає в тому, щоб завести нові ділові контакти та продемонструвати свою здатність адаптуватися до будь-яких умов. Проте виявляється, що життя на фермі є не таким простим, як вона очікувала.

В процесі своєї роботи вона зближується із суворим і загадковим місцевим мешканцем. Цей чоловік має власні секрети й приховані сторони, які поступово розкриваються під час їхніх взаємодій. Їхнє знайомство і взаємодія наповнені емоційними й комедійними моментами, адже зіткнення двох абсолютно різних світів приносить чимало несподіванок і захопливих подій.

"Досконале поєднання": дивіться онлайн трейлер фільму

"День "так"" (2021)

Американська сімейна комедія 2021 року, знята режисером Мігелем Артетою за сценарієм і кіноісторією Джастіна Малена, заснована на однойменній дитячій книжці Емі Краус Розенталь і Тома Ліхтенхельда. У головних ролях знялися Дженніфер Гарнер, Едгар Рамірес і Дженна Ортега.

Сюжет фільму крутиться навколо однієї незвичайної доби, коли батьки вирішують відповідати "так" на всі прохання своїх дітей. Це рішення стає початком для захопливих і смішних пригод, адже діти використовують цю можливість, щоб реалізувати свої найсміливіші ідеї та бажання.

Протягом дня сім'я стикається з численними комедійними ситуаціями, які випливають з безмежної фантазії дітей і відсутності обмежень з боку батьків.

"День "так"": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте комедію, яка вам до вподоби, запрошуйте друзів і насолоджуйтесь незабутнім відпочинком. Вечір з хорошим фільмом і компанією близьких людей – це чудова можливість розслабитися, посміятися і відволіктися від буденних турбот.