Чорний гумор без цензури: фільми 2000-х, від яких ви реготатимете до сліз

Якщо звичайні комедії вже не викликають нічого, крім позіхання, настав час переходити на темний бік гумору. Тут герої жартують про смерть, злочинці виявляються цілковитими ідіотами, а моральні принципи залишаються десь за кадром. І найстрашніше – усе це справді смішно.

24 Канал зібрав фільми на вечір, які точно не назвеш сімейним кіно. Але якщо ви любите цинічні жарти, абсурдні ситуації та персонажів, яким давно час до психотерапевта, ця добірка саме для вас.

"Великий куш", 2000

Жанр: кримінальна комедія, бойовик.

Рейтинг IMDb: 8,2

У центрі сюжету – величезний викрадений діамант, за яким полюють чи не всі кримінальні елементи Лондона. Тут і гангстери, і шахраї, і невдахи-грабіжники, і підпільні боксери. А ще Бред Пітт у ролі бійця Міккі, чию вимову іноді складніше зрозуміти, ніж мотиви решти злочинців. Усі намагаються розбагатіти, обдурити одне одного й залишитися живими. Щоправда, останній пункт дається героям найважче.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 74% позитивних рецензій. Оглядачі хвалять дотепні діалоги, колоритних персонажів і чорний гумор Гая Річі. Водночас деякі критики вважають, що режисер приділив стилю більше уваги, ніж змісту. Але коли на екрані такий божевільний хаос, це навряд чи когось зупинить.



"Великий куш": дивитись трейлер

"Поганий Санта", 2003

Жанр: чорна комедія, кримінал.

Рейтинг IMDb: 7,0

Віллі працює Санта-Клаусом у торговельному центрі. Але замість різдвяного настрою приносить дітям психологічні травми, дорослим – головний біль, а собі – чергову порцію алкоголю. Насправді чоловік разом зі спільником планує пограбувати магазин напередодні Різдва. Однак його геніальна схема починає руйнуватися після знайомства з маленьким хлопчиком, який щиро вірить, що перед ним справжній Санта.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 78% позитивних рецензій. Критики називають її зухвалою, грубою та напрочуд смішною чорною комедією. Особливо відзначають Біллі Боба Торнтона, який створив одного з найцинічніших різдвяних персонажів у кіно.

"Поганий Санта": дивитись трейлер

"Поцілунок навиліт", 2005

Жанр: чорна комедія, кримінал, детектив.

Рейтинг IMDb: 7,4

Дрібний злодій Гаррі випадково потрапляє на акторський кастинг, коли тікає від поліції. Його нервовий зрив сприймають за геніальну акторську гру – і ось він уже вирушає до Голлівуду. Там чоловік знайомиться з приватним детективом і несподівано опиняється в центрі справжнього розслідування вбивства. Проблема лише в тому, що Гаррі абсолютно не розуміє, що робить. Хоча для Голлівуду, здається, це не найбільша проблема.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes фільм має 86% позитивних відгуків. Критики відзначають гострі діалоги, майстерну іронію над детективним жанром та чудову взаємодію Дауні-молодшого й Кілмера. Особливо хвалять сценарій Шейна Блека, який перетворює кримінальну історію на дотепну пародію.



"Поцілунок навиліт": дивитись трейлер

"Спалити після прочитання", 2008

Жанр: чорна комедія, кримінал, шпигунська сатира.

Рейтинг IMDb: 7,0

Двоє працівників спортзалу випадково знаходять диск із документами колишнього співробітника ЦРУ. Замість того щоб повернути знахідку власнику, вони вирішують заробити на ній грошей.До абсурдної історії долучаються шпигуни, коханці, ревниві партнери та люди, які страшенно люблять створювати собі проблеми.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має 78% позитивних відгуків. Оглядачі хвалять братів Коенів за абсурдний сюжет, влучну сатиру та яскравих персонажів. Водночас деякі критики вважають гумор надто похмурим, а сюжет – навмисно безглуздим. Але саме в цьому й полягає задум режисерів.



"Спалити після прочитання": дивитись трейлер

Ну і маємо для вас добірку комедій 00-х, які й досі залишаються актуальними.





