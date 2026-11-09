Вимкніть робочі чати й увімкніть ці фільми: 3 комедії, які повернуть гарний настрій

Після понеділка хочеться лише трьох речей: тиші, чогось смачного та фільму, який не змусить переосмислювати все своє життя. Бажано ще й такого, щоб можна було посміятися з чужих проблем, адже власних за день назбиралося достатньо.

24 Канал обрав три комедії останніх років, які допоможуть забути про робочі чати, дедлайни та необхідність завтра знову прокидатися за будильником.

"Голий пістолет", 2025

Жанр: комедія, кримінал, бойовик.

IMDb: 6,3

Тривалість: 1 година 25 хвилин.

У ролях: Ліам Нісон, Памела Андерсон, Пол Волтер Гаузер.

Детектив Френк Дребін-молодший намагається розкрити вбивство та врятувати свій поліцейський відділок. Проблема лише в тому, що його методи розслідування іноді небезпечніші за самих злочинців.

Ліам Нісон, який роками рятував викрадених родичів і розправлявся з бандитами, цього разу вирішив рятувати світ від здорового глузду. І, треба визнати, йому це напрочуд пасує.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко у рецензії RogerEbert.com відзначив самоіронію Нісона та вдале відродження абсурдного гумору оригінальної франшизи. На Rotten Tomatoes фільм має 88% позитивних рецензій.

"Голий пістолет": дивитись трейлер

"Ще одна шалена п'ятниця", 2025

Жанр: сімейна комедія, фентезі.

IMDb: 6,2

У ролях: Ліндсі Лохан, Джеймі Лі Кертіс, Джулія Баттерс, Софія Геммонз.

Через понад 20 років після першого обміну тілами Анна та її мати Тесс знову потрапляють у фантастичну халепу. Тепер до сімейного хаосу долучаються ще дві дівчини, а звичайні родинні проблеми перетворюються на повний безлад.

Ліндсі Лохан і Джеймі Лі Кертіс повертаються до знайомих ролей, доводячи, що навіть через два десятиліття в цій родині ніхто не навчився спокійно вирішувати конфлікти.

Що кажуть критики: Пітер Бредшоу у рецензії The Guardian особливо відзначив комедійний талант Джеймі Лі Кертіс. А оглядач Time Out назвав продовження абсурдним, але веселим. На Rotten Tomatoes фільм має 73% позитивних рецензій.



"Ще одна шалена п'ятниця": дивитись трейлер

"Тельма", 2024

Жанр: пригодницька комедія, бойовик.

IMDb: 6,9

Тривалість: 1 година 37 хвилин.

У ролях: Джун Сквібб, Фред Гехінгер, Річард Раундтрі.

93-річна Тельма стає жертвою телефонних шахраїв, які виманюють у неї 10 тисяч доларів. Але замість того, щоб змиритися з утратою, бабуся вирушає на пошуки злочинців.

У її розпорядженні – моторизований скутер, літній друг і характер, якого вистачило б на кілька бойовиків із Джейсоном Стейтемом.

Що кажуть критики: Брендон Девід Вілсон у рецензії RogerEbert.com назвав стрічку зворушливою та смішною історією про старіння, незалежність і родинні стосунки. На Rotten Tomatoes фільм має вражаючі 98% позитивних відгуків критиків.

"Тельма": дивитись трейлер

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