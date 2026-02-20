Забудьте про нудьгу: 3 легкі комедії, які зроблять ваш вечір веселішим
Нарешті прийшла п'ятниця, а попереду довгоочікувані вихідні. Можна розслабитися за переглядом фільмів, наприклад, комедій, щоб розвеселитись і не напружуватись через складний сюжет.
24 Канал розповість, які легкі комедії варто подивитися. Збирайтеся з друзями та влаштуйте кіновечір цими вихідними.
Які легкі комедії варто подивитися?
"Правила флірту"
- Рейтинг IMDb: 6.9/10
П'єро – викладач філософії, який розлучився і перестав вірити у кохання. Мрійливій Ларі також не пощастило у стосунках. Коли вони приходять на перше побачення, то відчувають симпатію одне до одного, але не наважуються зізнатися у почуттях навіть собі. Чи зможуть головні герої відкинути сумніви та страхи?
"Правила флірту": дивіться онлайн трейлер фільму
"Бабуні"
- Рейтинг IMDb: 6.8/10
У фільмі розповідається про Джо, який втратив маму та бабусю. Чоловік згадує своє дитинство в Брукліні 1970-х років, коли вони готували на кухні різні страви для друзів та рідних.
Завдяки грошам від страховки мами та з допомогою друзів головний герой відриває старовинний італійський ресторан, де працюють чотири бабусі з різних міст Італії, які діляться власними рецептами із сусідами.
"Бабуні": дивіться онлайн трейлер фільму
"Роузи"
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Сім'я Тео та Айві здається ідеальною: успішна кар'єра, хороший шлюб та чудові діти. Однак несподівано їхнє життя руйнується. Ресторан жінки починає розвиватися, а чоловік втрачає роботу, тож заздрить коханій.
Напруга зростає і подружжя ухвалює рішення про розлучення. Після цього життя Тео та Айфі перетворюється на війну – дотепну і жорстоку, а згодом воно перевернеться з ніг на голову.
"Роузи": дивіться онлайн трейлер фільму
Які комедії 2026 року подивитися?
"Випробувальний термін" – це історія про розбещену доньку бізнесмена Поліну, яка проходить випробувальний місяць у рекламній агенції. Вона змагається за посаду з принциповим і цілеспрямованим Романом. Вони мають зовсім різні погляди на життя, але пізніше несподівано зближуються.
"Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці" – у фільмі розповідається про двох найкращих друзів Поппі та Алекса, які мають різний характер. Кожну літню відпустку вони проводять разом. Раптом дружба хлопця і дівчина зіштовхується з випробуванням. Чи можуть Поппі та Алекс бути ідеальною парою?