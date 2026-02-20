Забудьте про нудьгу: 3 легкі комедії, які зроблять ваш вечір веселішим

Нарешті прийшла п'ятниця, а попереду довгоочікувані вихідні. Можна розслабитися за переглядом фільмів, наприклад, комедій, щоб розвеселитись і не напружуватись через складний сюжет.

24 Канал розповість, які легкі комедії варто подивитися. Збирайтеся з друзями та влаштуйте кіновечір цими вихідними.

Які легкі комедії варто подивитися?

"Правила флірту"

Рейтинг IMDb: 6.9/10

П'єро – викладач філософії, який розлучився і перестав вірити у кохання. Мрійливій Ларі також не пощастило у стосунках. Коли вони приходять на перше побачення, то відчувають симпатію одне до одного, але не наважуються зізнатися у почуттях навіть собі. Чи зможуть головні герої відкинути сумніви та страхи?

"Правила флірту": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бабуні"

Рейтинг IMDb: 6.8/10

У фільмі розповідається про Джо, який втратив маму та бабусю. Чоловік згадує своє дитинство в Брукліні 1970-х років, коли вони готували на кухні різні страви для друзів та рідних.

Завдяки грошам від страховки мами та з допомогою друзів головний герой відриває старовинний італійський ресторан, де працюють чотири бабусі з різних міст Італії, які діляться власними рецептами із сусідами.

"Бабуні": дивіться онлайн трейлер фільму

"Роузи"

Рейтинг IMDb: 6.6/10

Сім'я Тео та Айві здається ідеальною: успішна кар'єра, хороший шлюб та чудові діти. Однак несподівано їхнє життя руйнується. Ресторан жінки починає розвиватися, а чоловік втрачає роботу, тож заздрить коханій.

Напруга зростає і подружжя ухвалює рішення про розлучення. Після цього життя Тео та Айфі перетворюється на війну – дотепну і жорстоку, а згодом воно перевернеться з ніг на голову.

"Роузи": дивіться онлайн трейлер фільму

Які комедії 2026 року подивитися?