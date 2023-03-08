Комедійні фільми, які розсмішать до сліз кожного

Кожен час від часу ставить собі питання: "А що подивитися сьогодні?". Редакція Кіно 24 дібрала декілька комедійних фільмів, які можуть бути ідеальним вибором для вечора 8 березня.

Ці фільми гарантовано зроблять ваш вечір веселим та приємним. Вони дозволять вам відпочити та насолодитися гарним часом увечері зі своїми близькими.

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Ідеальні комедії для вечора 8 березня

"Мій пес ідіот"

Над комедійним фільмом "Мій пес Ідіот" працювали Франція та Бельгія. У центрі сюжету – письменник Анрі, в житті якого настала криза, і всі плани пішли шкереберть. Чоловікові не вдається написати книгу, адже бракує натхнення. Одного разу в життя героя з’являється вірний собака і саме він може кардинально змінити будні письменника.

"Мій пес ідіот" 2020: дивіться трейлер

"Зависнути у Палм-Спрінгз"

Стрічка розповідає про Найлза, який приїхав на весілля через свою надокучливу дівчину. Саме там він потрапляє у петлю часу і відтоді переживає день весілля нескінченну кількість разів. І коли фантазія Найлза ще не вичерпалась, до нього приєднується сестра нареченої Сара. Тепер у цієї парочки – вічне літо в Палм-Спрінгс та змога робити все, що завгодно.

"Зависнути у Палм-Спрінгз" 2020: дивіться трейлер

"Гніздечко"

Це комедійний фільм про двох сестер, які повертаються в рідне місто на вечірку класу. Фільм має прекрасні діалоги та веселі сцени, які забезпечать вам приємний вечір з сім'єю та друзями.

"Гніздечко" 2015: дивіться трейлер

"Червоне повідомлення"

У центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди. Який план придумають головні герої? Рекомендуємо переглянути стрічку.

"Червоне повідомлення" 2021: дивіться трейлер

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"Аферистка"

Фільм "Аферистка" вже прикував чималу увагу кіноманів, адже небезпечну та геніальну у своїй кримінальній схемі жінку зіграла Розамунд Пайк. Вона зіграла талановиту юристку Марлу Грейсон, яка спеціалізується на наданні дуже обмежених послуг державі. Вона стає опікуном заможних пенсіонерів та поки вони живуть у будинках для літніх людей, продає всю нерухомість своїх жертв.

"Аферистка" 2021: дивіться трейлер фільму