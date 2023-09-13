5 крутих комедій на вечір, які можна дивитися онлайн

Після робочого дня завжди хочеться розслабитися. Хтось читає книги, а комусь хочеться переглянути комедію, щоб не думати про роботу, війну та щоденний побут.

24 Канал підготував добірку фільмів для теплого осіннього вечора, які забезпечать вам хороший настрій. Обирайте зі списку, що найбільше подобається і насолоджуйтеся переглядом.

Цікаво Від інтриг до адреналіну: 5 крутих серіалів про ставки на спорт та азартні ігри

5 крутих комедій на вечір, щоб розслабитися

"Чому він?"

Під час канікул, Нед, батько, який завжди був надзвичайно турботливим і люблячим, відправився разом зі своєю родиною до доньки в коледж. Там він стикнувся з найбільш несподіваним випробуванням у своєму житті – бойфрендом своєї доньки, Лердом. Лерд, милосердний, але не дуже вправний у спілкуванні мільярдер з Кремнієвої долини, не відповідає суворим моральним стандартам Неда.

"Чому він?" 2016: дивіться трейлер

"Весільний погром"

У фільмі розповідається історія братів Дейва і Майка Стенгл, справжніх тусовщиків. Кожне родинне свято перетворюється на катастрофу для інших членів родини. Зараз на черзі - весілля їх сестри на Гаваях.

"Весільний погром" 2016: дивіться трейлер

"Дівчина моїх кошмарів"

Кумедна історія про молодого хлопця, який зазнає постійних невдач в особистому житті.

"Дівчина моїх кошмарів" 2007: дивіться трейлер

До слова 3 класні фільми, які надихають на зміни

"Загадкове вбивство"

Стрічка розповідає про Ніка та Одрі – подружжя, яке відправилося у Європу в романтичну подорож. У дорозі вони познайомилися з грошовитим чоловіком, який одразу запрошує їх провести разом час на приватній яхті літнього багача. Однак все виявиться не так просто і безхмарно, як вони собі уявляли. Під час відпочинку мільярдера-господаря вбивають. Першими підозрюваними для поліції стають малознайомі йому Нік та Одрі, яких зіграли голлівудські актори.

"Загадкове вбивство" 2019: дивіться трейлер

"Диктатор"

Це смішна історія про диктатора, який ризикує своїм життям, аби в жодному разі не допустити демократію у свою країну.

"Диктатор" 2012: дивіться трейлер