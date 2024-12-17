3 комедійні фільми, які змусять сміятися кожного

Одні з найкращих ліків проти буденності та стресу – це комедія. Фільми в цьому жанрі дозволяють ненадовго забути про турботи та подарувати приємні емоції.

24 Канал підготував добірку комедійних фільмів. Вони обіцяють багато сміху, кумедних моментів та цікавих персонажів, які не залишать байдужими нікого.

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"День бабака"

Рік: 1993

Країна: США

Режисер: Гарольд Раміс

У головних ролях: Білл Мюррей, Енді Макдауелл, Кріс Елліот

Пихатий телеоглядач Філ Коннорс ненавидить свою роботу. Щороку 2 лютого він повинен приїздити у маленьке містечко на фестиваль "День бабака", щоб дізнатися, якою буде весна. Раптом Філ потрапляє у часову петлю: він знову й знову прокидається 2 лютого і не розуміє, що може врятувати його з цього замкнутого кола.

"День бабака": дивіться трейлер онлайн

Це не тільки смішна, але й глибока історія про пошук сенсу життя, самовдосконалення та аналізу своїх помилок.

"Голий пістолет"

Рік: 1988

Країна: США

Режисер: Девід Цукер

У головних ролях: Леслі Нільсен, Прісцила Преслі, Джордж Кеннеді

Американський лейтенант Френк Дребін – ще той щасливчик. Та після останньої місії він приїжджає у пустий дім: дружина його покинула, колега потрапив у лікарні, а на Єлизавету II готують напад. Тепер Френк повинен все це виправити.

"Голий пістолет: з архівів поліції": дивіться трейлер онлайн

Це класика гумору, що висміює детективи та бойовики. Гумор головного героя абсурдний і завдяки цьому такий неперевершений.

"Великий Лебовські"

Рік: 1998

Країна: Велика Британія

Режисер: Джоел та Ітан Коен

У головних ролях: Джулліан Мур, Стів Бушемі, Джефф Бріджес

Культова комедія Коенів розповідає по Джефрі Лебовські, якого більше знають за прізвиськом Чувак. Він живе безтурботним життям до моменту, коли його сплутують з іншим Лебовські – мільйонером. Двоє бандитів вриваються в його дім і нищать килимок. Тож Чувак відвідує Лебовські, щоб отримати компенсацію. Ту і починаються його абсурдні та кумедні пригоди.

"Великий Лебовські": дивіться трейлер онлайн

Тут поєднався гумор, ексцентричні персонажі та незвична філософія Чувака про те, що, можливо, життя слід сприймати легше.