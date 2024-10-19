3 високорейтингові комедійні жахастики, які варто подивитися
Жахи та комедія – ці жанри можна назвати абсолютними протилежностями, але у фільмах можливо все. Саме завдяки цьому шаленому поєднанню піджанр комедійних фільмів жахів незмінно тримає планку якісного та популярного кіно.
Комедійні жахастики доводять, що навіть у найстрашніших ситуаціях можна знайти місце для іронії та сміху. Кіно 24 розповість про одні з найкращих фільмів у цьому жанрі.
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"Зомбі на ім'я Шон"
Рік: 2004
Режисер: Едгар Райт
Рейтинг IMDb: 7.9/10
У центрі сюжету – звичайний чоловік Шон, який живе своїм нудним життям без краплі цікавості й успіху. Одного дня Шон стикається з сусідом, який перетворився на зомбі – всьому виною смертельний вірус, який заразив усіх людей.
Чоловік не лише адаптується до нових обставин, а стає справжнім героєм, який готовий врятувати людство.
"Зомбі на ім'я Шон": дивіться трейлер онлайн
"Що ми робимо у тінях"
Рік: 2014
Режисер: Джемейн Клемент, Тайка Вайтіті
Рейтинг IMDb: 7.6/10
Фільм розповідає про чотирьох безсмертних вампірів, які намагаються адаптуватися до життя у 21 столітті. Молодші брати зберегли свою людську подобу, а тому вночі вони полюють на жертв, а вдень ховаються вдома від сонячного світла. Знімальна група бере інтерв'ю у цих чарівних чоловіків, щоб дізнатися всі їхні секрети.
"Що ми робимо у тінях": дивіться трейлер онлайн
"Бітлджюс"
Рік: 1988
Режисер: Тім Бертон
Рейтинг IMDb: 7.5/10
Комедійний жахастик-фентезі розповідає про щасливу пару Адама та Барбару Мейтлендів, які оселяються у котеджі в Англії. Вони планують жити своє щасливе життя, але раптом потрапляють в автокатастрофу та гинуть.
Молодята повертаються до свого затишного дому й розуміють, що стали привидами. Тим часом у маєток заїхала нова дивакувата родина.
"Бітлджюс": дивіться трейлер онлайн