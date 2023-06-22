"Конотопська відьма": глядачів вразив тизер українського фільму жахів
Джерело:FILM.UA Group
FILM.UA Group презентував тизер фільму жахів "Конотопська відьма". Події горору розгортаються на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Фільм жахів "Конотопська відьма" став першим проєктом FILM.UA Group в лінійці горорів з українським міфологічним бекграундом. Він натхненний реальною історією жінки з Конотопу та образами з українського містицизму.
Дивіться також Зазнали втрат, – Сенцов показав фото з передової та розповів про важкий день наступу ЗСУ
"Конотопська відьма": сюжет і тизер
У центрі сюжету — прадавня відьма з Конотопу, яка, закохавшись у звичайного хлопця, відмовляється від своїх відьомських здібностей. Однак, коли почалася повномасштабна війна, а російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вона вирішує помститися, повертаючи свою магію, і спустошує вбивць свого нареченого жахливими та кривавими покараннями.
Головну роль зіграла актриса Тетяна Малкова. Режисером та сценаристом став Ярослав Войцешек, а продюсеркою виступила Ірина Костюк. Виконавчий продюсер – Кирило Горобець.
Це була дуже кропітка робота, найскладніше було працювати з пластичним гримом, який є важливою частиною образу головної героїні. У цьому нам допомогли Світлана Римакова, яка працює з образами Джамали, ONUKA, Олени Зеленської, а також Маша Петровська, відома своєю роботою у фільмі "Безславні кріпаки". Розробляла ескізи образу відьми Ольга Навроцька,
– розповіла Ірина Костюк.
"Конотопська відьма": дивіться трейлер онлайн
Реакція мережі
- "Це буде неймовірно! Дуже очікую!";
- "Нічого собі! Вже хочеться побачити фільм!";
- "Бомба! Я в захваті! Чекаю з нетерпінням!";
- "Оце крутяк, чекатиму!";
- "Дуже сильно! Чекаємо!";
- "Не люблю фільми жахів. Але цей напевне переглядатиму декілька разів".