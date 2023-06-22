"Конотопська відьма": глядачів вразив тизер українського фільму жахів

FILM.UA Group презентував тизер фільму жахів "Конотопська відьма". Події горору розгортаються на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фільм жахів "Конотопська відьма" став першим проєктом FILM.UA Group в лінійці горорів з українським міфологічним бекграундом. Він натхненний реальною історією жінки з Конотопу та образами з українського містицизму.

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"Конотопська відьма": сюжет і тизер

У центрі сюжету — прадавня відьма з Конотопу, яка, закохавшись у звичайного хлопця, відмовляється від своїх відьомських здібностей. Однак, коли почалася повномасштабна війна, а російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вона вирішує помститися, повертаючи свою магію, і спустошує вбивць свого нареченого жахливими та кривавими покараннями.

Головну роль зіграла актриса Тетяна Малкова. Режисером та сценаристом став Ярослав Войцешек, а продюсеркою виступила Ірина Костюк. Виконавчий продюсер – Кирило Горобець.

Це була дуже кропітка робота, найскладніше було працювати з пластичним гримом, який є важливою частиною образу головної героїні. У цьому нам допомогли Світлана Римакова, яка працює з образами Джамали, ONUKA, Олени Зеленської, а також Маша Петровська, відома своєю роботою у фільмі "Безславні кріпаки". Розробляла ескізи образу відьми Ольга Навроцька,

– розповіла Ірина Костюк.

"Конотопська відьма": дивіться трейлер онлайн

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