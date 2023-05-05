"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" на Netflix: опис усіх серій та чесні відгуки на серіал
Третій сезон "Бріджертонів" про королеву Шарлотту вийшов на Netflix 4 травня. Яка кількість серій та як серіал оцінили перші глядачі – читайте на Кіно 24.
Сюжет серіалу-приквелу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів" розповідає історію шлюбу королеви Шарлотти з англійським королем Георгом, який став початком неймовірної історії кохання та змінив вище суспільство. Головну роль зіграла Індія Амартейфіо.
Дивіться також Що подивитися на Netflix: 10 найпопулярніших фільмів та серіалів серед українців
"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": опис усіх серій
- Майбутня королева
Заручена проти своєї волі з королем Георгом молода Шарлотта прибуває до Лондона в день весілля та потерпає від пильного ока хитрої матері короля.
- Ідеальний медовий місяць
Самотня Шарлотта розчарована першими днями шлюбу з непостійним і загадковим королем, але знаходить підтримку й розраду в компанії леді Аґати Денбері.
- Парні дні
Шарлотта й Георг неохоче виконують свої подружні обов’язки. Леді Денбері хоче влаштувати бал. Брімслі помічає дещо цікаве в день коронації.
- Служіння королю
Спливає правда про приховані проблеми Георга, а також про крайні заходи, до яких він удався, щоб отримати шанс на щасливе життя із Шарлоттою.
- Квіти в саду
Шарлотта опиняється під пильним наглядом непроханої гості й звертається до Георга. Леді Денбері розмірковує про майбутнє під час прогулянки.
- Королівські коштовності
Вагітна майбутнім королем Шарлотта вимагає від Георга зізнання. Леді Денбері й Принцеса Авґуста ламають списи в суперечці щодо Великого Експерименту.
"Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться трейлер
Як серіал оцінили глядачі: відгуки
- The Guardian: "Це комічне, емоційне задоволення – з великою кількістю сексу";
- Polygon: "Королева Шарлотта – це любов. Втім, фінальна сцена королеви Шарлотти – це добре заслужений удар у живіт, який так сильно болить з тією ж ніжністю, як "Титанік" та інші трагічні історії кохання, і підкреслює, що кохання завжди варте душевного болю".
- Roger Ebert: "Королева Шарлотта" – весела та непристойна, пропонуючи більше, ніж минулі сезони "Бріджертонів".
- Movies And Munchies: "З великою кількістю зворушливої романтики серіал значною мірою спирається на боротьбу між обов’язком і бажанням, що доповнюється феноменальними декораціями та костюмами, переносячи нас у розкішний і екстравагантний спосіб життя багатих, а часом і знаменитих".
- National World: "Приквел, який часто виявляється глибшим і зрілішим, ніж його початкове шоу".