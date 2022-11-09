На Netflix вийшов 5 сезон "Корони" – все, що вам потрібно знати про серіал
9 листопада о 10 годині на Netflix вийшов 5 сезон довгоочікуваного серіалу "Корона". У цьому сезоні володарка премії BAFTA і номінантка на Оскар актриса Імелда Стонтон бере на себе роль покійної королеви Єлизавети II й слідуватиме за королівською сім'єю у найтяжчих 1990-х роках.
5 сезону "Корони" є що розповісти. Сюжет охоплює період від розпаду шлюбу принца Чарльза та принцеси Діани, а також розлучення її дочки принцеси Анни з Марком Філіпсом до пожежі у Віндзорському замку та новаторського та скандального інтерв'ю Діани з Мартіном Баширом.
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5 сезон "Корони" вийшов на Netflix
Де дивитися
Після майже дворічного очікування 5-й сезон "Корони" вийшов на екрани сьогодні, у середу, 9 листопада. Прем'єра продовження серіалу відбулася 0 10 годині ранку за київським часом на Netflix. Щоб дивитися "Корону", ви маєте мати підписку на Netflix. Можливо, згодом серіал з’явиться на некомерційних сайтах України з українською озвучкою. Відомо, що усі 10 серій вийдуть на стрімінгу одразу.
Якщо вам цікаво спершу переглянути попередні 4 сезони "Корони", то вони є доступними на Netflix.
"Корона" 5 сезон: трейлер
Сюжет
П'ятий сезон покаже пожежу 1992 року у Віндзорському замку, інтерв'ю принцеси Діани 1995 року для "Панорами" та розпад її шлюбу з принцом Чарльзом. А в трейлері можна побачити, як покійна королева Великої Британії у ролі Імелди Стонтон розмірковує про минулі події, зокрема коронацію, публічні виходи Її Величності, правління та старість.
Діана й Чарльз ведуть медіавійну. Навколо ролі монархії точаться дискусії. Починаються 90-ті — найскладніший період для королеви Єлизавети II,
– пише Netflix.
Опис усіх серій 5 сезону від NetflixУвага! Можуть бути спойлери!
Епізод 1. Синдром королеви Вікторії
Необхідний ремонт королівської яхти привертає прискіпливу увагу до правління королеви. Переслідувані пресою, Чарльз і Діана вирушають у другий медовий місяць до Італії.
Епізод 2. Система
Принц Філіп підтримує члена сім’ї в траурі. У погоні за сенсацією журналіст таблоїда пропонує Діані написати відверту книгу.
Епізод 3. Му-Му
У 1946 році єгипетського вуличного торговця надихає король Едвард, який зрікся престолу. Багато років потому він намагається увійти до британського вищого світу.
Жахливий рік
Епізод 4. Жахливий рік
На тлі пожежі у Віндзорському замку й напруженості в шлюбах дітей королева відзначає та підсумовує 40-річчя свого правління.
Епізод 5. На крок попереду
Принцу Чарльзу доводиться розбиратися зі скандалом після оприлюднення запису його розмови з Каміллою та удару по його шлюбу, який це спричинило.
Епізод 6. Будинок Іпатьєва
Бажаючи очолити нову Росію, президент Єльцин намагається заручитися підтримкою королеви, а вона в той час стикається з новими проблемами у своєму шлюбі.
Епізод 7. Нейтральна зона
У той час, як кореспондент BBC Мартін Башир усіляко намагається взяти інтерв’ю в Діани, самотня принцеса знаходить сенс життя та теплоту в лондонській лікарні.
Епізод 8. Порох
Королева добре проводить час із принцом Вільямом. У ніч Ґая Фокса феєрверки чудово відвертають увагу від інтерв’ю Діани для BBC.
Епізод 9. Пара № 31
Принцеса Уельська стикається з наслідками своїх заяв. Королева просить прем’єр-міністра про допомогу в делікатній сімейній справі.
Епізод 10. Виведення з експлуатації
Опинившись під пильним оком громадськості, Чарльз укладає новий союз у Гонконгу. Мохаммед аль Файєд пропонує підтримку щойно розлученій Діані.
"Корона" 5 сезон: дивіться ще один трейлер
Акторський склад
Імелда Стонтон змінила Олівію Колман у ролі королеви Єлизавети II у п'ятому сезоні серіалу "Корона". Актриса добре відома завдяки ролі Віри у "Вірі Дрейк", Долорес Амбридж у "Гаррі Поттері і Ордені Фенікса" та леді Бегшоу в "Абатство Даунтон".
Лауреатка BAFTA та номінантка на Оскар Леслі Менвілл зіграла принцесу Маргарет, молодшу сестру королеви, взявши на себе роль Хелени Бонем Картер.
Домінік Вест із "Дротів" зіграв принца Чарльза, замінивши Джоша О’Коннора. Елізабет Дебікі з "Тенету" зіграла Діану, принцесу Уельську, змінивши Емму Коррін. І О'Коннор, і Коррін здобули премію Еммі за свої ролі у 4 сезоні.
Зірка "Батька" Олівія Вільямс зіграє Каміллу Паркер Боулз, замінивши Еміральд Феннел. Зірка фільмів "На голці" та "Елементарно" Джонні Лі Міллер зіграв Джона Мейджора, прем'єр-міністра Великобританії від консерваторів з 1990 по 1997 рік.
Також у п'ятому сезоні серіалу "Корона" знялися:
- Клаудія Гаррісон у ролі принцеси Анни;
- Джеймс Мюррей, як принц Ендрю, герцог Йоркський;
- Сем Вулф у ролі принца Едварда;
- Сенан Вест у ролі принца Вільяма Уельського;
- Берті Карвел у ролі Тоні Блера тощо.