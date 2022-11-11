"Нудний темп, але приголомшлива гра Елізабет Дебікі": яким вийшов 5 сезон "Корони" – відгуки

"Корона" повернулася після дворічної перерви. Прем'єра п'ятого сезону на Netflix відбулася 9 листопада. Як оцінили критики та глядачі серіал – читайте на Кіно 24.

Драма Пітера Моргана про королівську сім’ю як і раніше демонструє блискучу акторську гру. Проте критики говорять, що сценарій і темп кульгають, а дехто навіть прирівнює престижний серіал до мильної опери.

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5 сезон серіалу "Корона": сюжет і трейлер

"Корона" повернулася на Netflix 9 листопада. Захоплива драма натхненна життям покійної королеви Єлизавети II та подіями, які британська королівська родина пережила під час її 70-річного правління. 5 сезон зокрема показав скандали, з якими стикнулася Її Величність у період 1990-х років.

Як і в попередніх сезонах, нова ера означає новий акторський склад:

Імелда Стонтон – королева Єлизавета II;

Джонатан Прайс – принц Філіп;

Леслі Менвілл – принцеса Маргарет;

Домінік Вест – принц Чарльз;

Елізабет Дебікі – принцеса Діана;

Клаудія Гаррісон – принцеса;

Олівія Вільямс – Камілла Паркер Боулз;

Джонні Лі Міллер – прем'єр-міністр Джон Мейджор;

Салім Доу – Мохамед Аль-Файєд та інші.

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Що говорять про п'ятий сезон серіалу "Корона" від Netflix

Якщо порівнювати з минулими сезонами

Decider: "П'ятий сезон "Корони" – погана новина як для королівської родини, так і для Netflix. Це нерівний, нудний телевізійний сезон, який не відповідає високим стандартам минулих сезонів, а також розриває найгірші публічні та особисті моменти членів королівської родини".

The Wrap: "Це означає, що сезон, можливо, більш розтягнутий, ніж попередні. Є ще люди, яких потрібно охопити, але деяким досі не дано достатньо місця, щоб бути чимось більшим, ніж епізодичні ролі".

Кадр з 5 сезону "Корони" / Фото Netflix

Як виглядає Імелда Стонтон у ролі королеви Великої Британії

TIME: "Імельда Стонтон настільки досвідчена і має стільки нагород, що здається гарним вибором на роль королеви у її золоті роки".

The Wrap: "Імельда Стонтон зіграла Єлизавету як жінку, що гостро усвідомлює, як її старіння може суперечити її обов'язкам, але зі сталевим стрижнем і з приємною зовнішністю, яка стала культовою".

Awards Watch: "Імельда Стонтон – сила природи в образі Єлизавети, що дозволяє їй виявляти жорсткість та розчарування, які відчутні у більшості сцен".

Кадр з 5 сезону "Корони" / Фото Netflix

А як щодо Елізабет Дібікі в ролі принцеси Діани

Щоб дивитися "Корону", ви маєте мати підписку на Netflix . Можливо, згодом серіал з’явиться на некомерційних сайтах України з українською озвучкою. Якщо вам цікаво спершу переглянути попередні 4 сезони "Корони", то вони є доступними на Netflix.

Awards Watch: "Попри те, що у неї не так багато екранного часу, як в Імелди Стонтон, справжнім плюсом сезону є приголомшлива чуйна гра Елізабет Дебікі в ролі Діани. Дебікі керує кожною сценою, в якій вона знаходиться, крихкість і стійкість Діани виявляються повною мірою щоразу, коли камера наближається до Дебікі. На той час, коли глядачі побачать Діану у знаменитій "сукні помсти" у кількох епізодах, Дебікі закріпиться у їхній свідомості як принцеса Уельська".

TIME: Загалом вона постає як щира, добросердна і самотня, хоч і соціально амбітна жінка, яка надто рано вийшла заміж за чоловіка, чиє серце належало комусь іншому".

The Wrap: "Але саме Елізабет Дебікі затьмарює собою Діану. Власниця ідеальних очей, густо підведених фарбою, щоб грати покійну принцесу, вона втілює крихкість і рішучість жінки на межі свого розуму".

Кадр з 5 сезону "Корони" / Фото Netflix

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Яким загалом вийшов 5 сезон

IndieWire: "П'ятому сезону катастрофічно не вистачає уваги, що, своєю чергою, лягає надто важким тягарем на акторів та продюсерів".

Rolling Stone: "Розлучення Чарльза та Діани часом здається головною рушійною силою сезону, але потім вони на якийсь час зникають, коли ми зустрічаємося з Пітером Таунсендом або бачимо, як Єлизавета їде до Росії, щоб розібратися з якоюсь дуже старою сімейною справою. Для будь-якої історії стає важко підтримувати необхідний імпульс, тим більше якщо шоу, як завжди, перескакує на місяці або навіть роки вперед".

TIME: "У той час, як яскрава королева Єлизавета більше не домінує в історії, сама розповідь стає багатшою, ніж будь-коли".

The Decider: "Пітер Морган все ще щосили намагається знайти баланс".

Кадр з 5 сезону "Корони" / Фото Netflix