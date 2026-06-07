Кіно Що подивитись на Netflix Нові детективні серіали на Netflix, які можна подивитись за день
7 червня, 12:33
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Нові детективні серіали на Netflix, які можна подивитись за день

Марта Гнат

Якщо не хочете простого сюжету, де події доволі передбачувані, то пропонуємо звернути увагу на детективні серіали. Можете не сумніватись у тому, що попереду чекає багато головоломок.

Далі у матеріалі 24 Канал розповість, які детективні серіали Netflix можна подивитись всього за день.

До теми Нові мінісеріали Netflix, які можна подивитись за ніч

"Його та її", 2026

Рейтинг IMDb: 7,1

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 6

Колись Анна була телеведучою та журналісткою. Та у її житті стались події, які травмували й змусили усамітнись. Одного разу у її містечку стається вбивство. Через це Анна повертається додому, щоб з'ясувати, що сталось. Джек Гарпер – детектив. Він починає підозрювати колишню журналістку у вбивстві.

"Його та її": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Земля гріха", 2026

Рейтинг IMDb: 5,7

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 5

У тихому містечку на одному з півостровів біля закинутої ферми знаходять тіло вбитого підлітка, на ім'я Сілас. Справу доручають рішучій та зухвалій слідчій Дані із поліції Мальме  Як виявляється, у жінки є таємний особистий зв'язок із жертвою.

Ситуація стає критичною, коли батько загиблого висуває детективам ультиматум – поліція має знайти вбивцю за тиждень, інакше родина почне власне криваве правосуддя.

"Земля гріха": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Утікай", 2026

Рейтинг IMDb: 6,9

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 8

Саймон Грін усе життя працював, щоб мати щасливе майбутнє та подарувати його своїй доньці. Саймон – успішний бізнесмен, має власну справу та доньку Пейдж, якій ніколи у нічому не відмовляли.

Після однієї зі сварок Пейдж просто втікає з дому. Чоловік вирушає на її пошуки й в один момент, коли вже почав втрачати надію, знаходить доньку в парку. Та вона більше не схожа на ту Пейдж, яку він виховував: дівчинку легко можна сплутати із жебрачкою.

"Утікай": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Також зараз на платформі Netflix українців підкорив 16-серійний кримінальний детектив "Вбивайте усвідомлено". Це німецький серіал, який поєднує у собі одразу кілька жанрів: кримінал, детектив, трилер і комедію.

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