Максимум емоцій за мінімум часу: 4 чудові фільми на вечір до 90 хвилин

Ввечері кожна хвилина на вагу золота, але це не привід залишатися без гарного кіно. Для таких моментів ідеально підходять стрічки, які не розтягують сюжет і тримають увагу з перших хвилин.

24 Канал зібрав яскраві фільми різних жанрів, які тривають менше ніж 1,5 години. Вони подарують максимум емоцій за мінімум часу та зроблять ваш вечір ідеальним.

"Тихе місце" (2018)

Хронометраж: 1 година 30 хвилин

Світ опинився на межі загибелі після вторгнення сліпих, але надзвичайно небезпечних монстрів з абсолютним слухом. У цьому новому мовчазному всесвіті будь-який необережний шелест чи випадково випущена з рук річ одразу означають смертний вирок. Звичайна родина з дітьми намагається вижити на ізольованій фермі. Головні герої змушені ходити босоніж і спілкуватися виключно мовою жестів. Ця стрічка тримає в божевільній напрузі від першої до останньої хвилини, адже кожен подих персонажів може стати для них останнім.

"Тихе місце": дивіться трейлер фільму онлайн

"Телефонна будка" (2002)

Хронометраж: 1 година 21 хвилина

Цинічний та егоїстичний нью-йоркський піарник заходить у звичайну вуличну будку, щоб зробити таємний дзвінок. Втім, одразу після завершення розмови телефон знову дзвонить, а загадковий голос у слухавці повідомляє, що герой перебуває під прицілом снайперської гвинтівки. Якщо він покладе слухавку або спробує вийти на вулицю, невідомий стрілець одразу натисне на гачок. Тепер головному герою доведеться зізнатися у всіх своїх гріхах, щоб врятуватись.

"Телефонна будка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Біжи, Лоло, біжи" (1998)

Хронометраж: 1 година 21 хвилина

Молода дівчина Лола отримує дзвінок від свого хлопця, який випадково загубив сумку з величезною сумою чужих бандитських грошей. У неї є лише двадцять хвилин, щоб дістати потрібну суму, інакше її коханого просто вб'ють. Дівчина вибігає на вулиці Берліна, і з цього моменту сюжет розгортається у трьох різних варіаціях одних і тих самих подій.

"Біжи, Лоло, біжи": дивіться трейлер фільму онлайн

"На останньому подиху" (1960)

Хронометраж: 1 година 21 хвилина

Молодий і зухвалий злочинець викрадає дорогий автомобіль, але під час втечі випадково застрелює поліцейського на дорозі. Переховуючись у Парижі без грошей та документів, він знаходить чарівну американську студентку й намагається вмовити її втекти разом з ним до Італії. Дівчина вагається між почуттями до харизматичного бунтаря та власною безпекою, поки поліція все ближче підбирається до їхньої схованки.

"На останньому подиху": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо ж ви маєте більше часу та налаштовані на масштабне епічне кіно, читайте наш матеріал про те, що краще обрати для вечірнього перегляду – "Трою" чи "Одіссею" Нолана.