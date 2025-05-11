3 найкращі комедійні фільми, які піднімуть настрій за 90 хвилин

Іноді так хочеться подивитися щось легке і водночас не витратити на це багато часу. Саме тому короткі комедії можуть стати справжнім порятунком нудного вечора.

Кіно 24 підготував добірку комедійних фільмів тривалістю близько 90 хвилин. Вони ідеально підходять для відпочинку після роботи, затишного перегляду з друзями або навіть швидкої перерви на вихідних.

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"День бабака"

Тривалість фільму: 1 година 41 хвилина

В одному місті штату Пенсильванія працює цинічний ведучий Філ Коннорс. Щороку 2 лютого прокидається бабак і прогнозує людям погоду. Тому головному героєві доводиться документувати цю подію. Однак раптом чоловік потрапляє у часову петлю, де постійно переживає цей день і не може звідти втекти.

"День бабака": дивіться трейлер фільму онлайн

Зазначимо, що раніше наша редакція розповідала про топову українську комедію на Netflix, яка розсмішить до сліз.

"Легковажна я"

Тривалість фільму: 1 година 32 хвилини

Старшокласниця Олів набрехала своїй подружці Ріанні про побачення, на яке нібито пішла нещодавно. А на наступний день героїні довелося вигадати історію про втрату цноти, про що через деякий час вже всі пліткували у школі. Про дівчину почали говорити усі навколо, що спершу її дуже засмучувало. Втім, Олів вирішила використати свою популярність, і це змінило все.

"Легковажна я": дивіться трейлер фільму онлайн

"Похмілля у Вегасі"

Тривалість фільму: 1 година 40 хвилин

Найкращі друзі прибувають на парубоцьку вечірку в Лас-Вегасі. Хлопці настільки гарно повеселилися, що наступного ранку прокинулися в доволі дивній ситуації. Так, в одного з них відсутній зуб, у шафі сидить чиясь дитина, а у ванній кімнаті з'явився справжній тигр. Крім цього, зник наречений, з яким неможливо зв'язатися, що лише додає хаосу і плутанини. Тепер хлопцям варто відновити ланцюжок вчорашніх подій і розібратися з наслідками минулої ночі у Вегасі.

"Похмілля у Вегасі": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці комедії вже давно стали улюбленцями глядачів та просто гарантовано змусять вас усміхнутися. Обирайте стрічку з переліку та заряджайтеся позитивом.