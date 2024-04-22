Волонтерив з початку повномасштабної війни: де зараз актор Костянтин Войтенко

Костянтин Войтенко – відомий український актор, який є зіркою серіалу "Будиночок на щастя". Українські глядачі також впізнають актора через його голос, який лунав за кадром популярного серіалу "Київ вдень та вночі".

Повномасштабна війна внесла свої корективи в життя кожного українця. Кіно 24 розповість, де зараз і що робив від початку великої війни актор Костянтин Войтенко.

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Де зараз Костянтин Войтенко

Костянтин Войтенко, відомий актор українського комедійного серіалу "Будиночок на колесах" на Новому каналі, з самого початку війни активно займається волонтерством. Разом зі своїми колегами по цеху, Войтенко голосно заявляє про свою громадянську позицію та непохитний патріотизм.

Відомо, що Войтенко разом з професійним танцівником Антоном Нестерком об'єдналися для того, щоб допомагати українським воїнам. Вони волонтерили та допомагали ЗСУ.

Костянтин Войтенко є впізнаваним актором в Україні, який знявся не в одній стрічці. В деяких він грав разом з російськими акторами. Костянтин визнавав, що в перші дні повномасштабного вторгнення він докладав зусиль, щоб зв'язатися з російськими акторами, з якими співпрацював у минулому. Однак більшість його спроб були невдалими.

Багато колег з Росії, з якими я працював в Україні, нічого не сказали. Я навіть знаю людей, які були на зйомках у Києві, коли почалася війна. Вони ще два-три тижні знаходились у нашій столиці. Я їм писав: "Може, ти щось скажеш? У тебе багато підписників, тебе знають у Росії. Люди, які сидять там, не бачать, що реально відбувається. Бачать лише пропаганду. Але ж ти зараз тут! І на собі відчуваєш війну, чітко знаєш, хто зло, а хто добро". Тоді я отримував відповіді: "Я не знаю", "Я хвилююся", "Можливо, це все не ми, а це все ви".…,

– розповідав актор.

Якщо ж говорити про світ кінематографу, то на початку великої війни в Україні він ненадовго призупинився.

Однак Костянтин Войтенко в YouTube-проєкті української телеведучої Міли Єремєєвої під назвою "Очима правди" також прокоментував і майбутнє українського кіно.

Майбутнє є! Це точно. Тому що, спілкуючись із людьми, я розумію, що легкий контент також потрібен. Вони скучили за нашими серіалами, фільмами та персонажами. Просто в майбутньому не буде так, що ми не говоримо про війну. Війна нас всіх змінила, вона змінить і наші серіали. Що цікавіше, мені здається, тепер мачо-менів у серіалах будуть грати справжні мени. Адже зараз актори зі зброєю в руках отримують такий досвід, що їм і грати нічого не доведеться. А ті "мени" з Росії, які грали головних героїв у наших серіалах, та які зараз сидять і мовчать, нічого не кажуть, які виявилися зовсім не менами, а боягузами, вже не будуть зніматися. У нас справжні круті актори будуть грати круті ролі. Ось це кльово,

– поділився думками актор.

Влітку 2023 Костянтин Войтенко знявся в новому сезоні "Будиночок на щастя", однак вже без акторки Галини Безрук, яка замовчує війну в Україні.

До слова, за цей час зміни в актора відбулися і в особистому житті. В жовтні 2022 вже колишня дружина Валентина заявила, що вони більше не подружжя. За їхнім розставанням спостерігала вся Україна, адже воно було досить скандальним. Валентина Марініна звинуватила Войтенко у домашньому насильстві. Більше про історію їхнього розлучення – читайте тут.

Згодом актор зав'язав нові стосунки, а вже цьогоріч 14 лютого актор освідчився своїй новій дівчині Наталії Камінській.