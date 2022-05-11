"Кожна деталь ретельно продумана": творці фільму "Памфір", який їде в Канни, вразили постером

У картині йдеться про Памфіра, який, з безумовною любов’ю, повертається до своєї родини після тривалої відсутності. Події стрічки розгортаються на західній Україні напередодні традиційного карнавалу Маланки. Про це 24 каналу повідомила пресслужба фільму.

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За сюжетом, його син влаштовує підпал в молитовному домі, а чоловік змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях з незворотними наслідками.

Ролі у фільмі виконали Олександр Яцентюк, Соломія Кирилова, Станіслав Потяк, Мирослав Маковійчук, Олена Хохлаткіна, Іван Шаран.



Міжнародний постер "Памфіра" / Фото пресслужби

На думку режисера картини Дмитра Сухолиткого-Собчука, "існує дві візитівки фільму, перша — це постер, друга — трейлер. І після їх перегляду глядач приймає для себе рішення дивитись це кіно чи ні".

Концепція нашого постера, на перший погляд, проста – ми бачимо головного героя, а все, що позаду, неначе орнамент. На тлі – нерозбірливі силуети, але якщо уважно придивитись – це осмислені зображення тих елементів чи персонажів, які увійшли в картину. Для мене в постері важливим є момент цього вдивляння,

– поділився Дмитро.

Творча команда довго шукала плакатиста. Ним став "неймовірно вдумливий" Пьотр Грушинські – художник, графічний дизайнер, ілюстратор із Кракова. "Йому вдалось вловити багато тих моментів, які передають суть персонажів, картини в цілому і закодувати певний меседж, адже процес створення постера – це момент створення картини на основі іншої картини", – прокоментував роботу режисер Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Пьотр Грушинські розповів, що був надзвичайно вражений після перегляду картини. Він зізнався, що сам твір дуже складний як за сюжетом, так і за формою.

Кожна деталь, кожна сцена в "Памфірі" ретельно продумані з погляду змісту, візуальних елементів, метафор та прихованих значень. Після обговорення з режисером, ми дійшли висновку, що саме такий постер ми хочемо створити – деталізований багатьма прихованими мотивами, які глядач знаходить під час вдивляння в плакат та в його метафоричну суть,

– зазначив Пьотр.

Режисер надав Пьотру кілька ескізів, які стали дуже вдалим брифом: "Завдяки їм я дізнався, що для режисера було найголовнішим відобразити в цьому надзвичайному фільмі".

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Автор постера доповнив, що фільм є дуже цікавим, що можна створити ще не один постер до нього. Кожен з них ще більше розкриватиме суть фільму з різних ракурсів.

Ми обрали одну з концепцій, яка вже на передньому плані становить собою певну метафору, а на задньому – ми приховали багато важливих для сюжету фільму елементів.

Творча команда наголосила, що сподівається на те, що постер сподобається широкій аудиторії – "зможе заінтригувати перед переглядом фільму і ще більше зацікавить після".