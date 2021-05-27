Екшн-комедія з Кейт Бекінсейл "Красуня на драйві": новий образ акторки

На великі екрани нова екшн-комедія "Красуня на драйві" вийде вже цього літа. У фільмі головну роль виконала відома своєю чудовою спортивною та гумористичною формою британка Кейт Бекінсейл, зірка франшизи "Інший світ".

Сюжет та жанр стрічки "Красуня на драйві"

Фільм розповідає про екстраординарну красуню Лінді, яка шукає кохання у великому місті, – повідомляє пресслужба фільму Вольга Україна.

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Ви запитаєте – а де тут екшн? Виявляється, що всюди. Справа в тому, що Лінді – володарка найсильніших бойових здібностей, які, на жаль, розкриваються через гнів, а гнів виходить назовні занадто часто. І так, Лінді спробувала все – службу в армії, таблетки, докторів, і як це не смішно, але йогу. Нічого не допомагало, допоки один вчений-психіатр із сумнівною практикою не сконструював девайс, за допомогою якого Лінді може контролювати свої спалахи гніву та спробувати жити звичайним життям.



Кейт Бекінсейл у фільмі Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

Дівчина знайомиться з прекрасним хлопцем – він гарний собою, спокійний, галантний, розумний. Але за всіма законами жанру – щастя не вічне, і Лінді доведеться знову використовувати всі свої навички та здібності в пошуках правди.



Кадр з фільму "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

Кастинг у фільмі "Красуня на драйві"

Судячи з опису, автори навмисно змішали відразу кілька улюблених глядачами жанрів в одній "Красуні на драйві": складні пошуки партнера в сучасному світі разом з екшеном про дуже незвичайну дівчину. А для того, щоб це працювало – потрібна не тільки стильна картинка та яскраві екшн-сцени, але й вдалий акторський склад.

Роль Лінді дісталася Кейт Бекінсейл не просто так. Британська акторка з дипломом Оксфорда давно і міцно зайняла впевнену нішу відразу в трьох рейтингах: вона була екшен-героїнею ще до того, як стало модно бути екшен-героїнею, Кейт завжди входить в топ найкрасивіших та доглянутих знаменитостей, а ще славиться своїм ідеальним почуттям гумору на межі фолу. Такий собі Райан Рейнольдс в жіночому образі.



Кейт Бекінсейл у "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

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Компанію їй підібрали теж відповідну. Роль ідеального хлопця зіграв австралієць Джай Кортні, відомий за франшизами "Термінатор", "Загін самогубців", "Дивергент" та іншим блокбастерам. Але в цей раз на актора надягнули піджак та окуляри, хоча ідеальної фізичної форми не приховати.

Психіатра-новатора і, за сумісництвом, чоловіка-ідеального друга, який уважно вислуховує всі проблеми Лінді за межами лікарської практики - зіграв Стенлі Туччі. Мабуть, ідеальний вибір на таку роль.



Актори фільму "Красуня на драйві" / Фото Volga Ukraine

Крім того, в "Красуні на драйві" Боббі Каннавале ("Шпигунка", "Людина-мураха та Оса") і Лаверн Кокс ("Помаранчевий – хіт сезону", "Перспективна дівчина") зіграли парочку копів, з якими Лінді не раз зустрінеться у фільмі. А в ролі одного з негідників фільму з’явиться відомий характерний актор Девід Бредлі, якого так "люблять ненавидіти" за прекрасне виконання образів Аргуса Філча в "Поттеріані" та Волдера Фрея в "Грі престолів".

Коли очікувати в прокаті?

"Красуня на драйві" з'явиться в кінотетрах вже цього літа, запланована дата релізу – кінець липня-початок серпня 2021 року.