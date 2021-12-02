На крилі біплана: Том Круз відзняв захопливий трюк для "Місія нездійсненна 8"

У Великій Британії стартували зйомки восьмої частини "Місія нездійсненна". Тома Круза сфотографували під час виконання одного з трюків: актор літав на біплані Boeing B75N1 Stearman часів Другої Світової.

Відомо, що фільмування велося в районі аеродрому Даксфорд у Кембріджширі. Судячи з фотографій, біплан супроводжував ще один літак часів Другої світової.

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Складний трюк для фільму

Під час польоту Круз вибрався на крило біплана, а літак зробив кілька поворотів та бочку. У цей час актор переміщався крилом!

Том Круз під час виконання фантастичного трюка / Фото The Sun

Після цього актор знову заліз у кабіну і літак приземлився. За словами джерел видання, на підготовку до трюку у Круза пішло кілька місяців; зокрема, актор навчився керувати біпланом.

Актор після виконання трюка / Фото The Sun

Що відомо про "Місія нездійсненна 8"

Інсайдер у коментарі The Sun зазначив, що знімання фільму "Місія нездійсненна 7" лише нещодавно закінчилася і команда одразу ж приступила до фільмування наступного проєкту.

Том Круз не дав собі перерви і одразу приступив до фільмування вражаючих сцен з 80-річним літаком,

– сказав співрозмовник видання.

Інформації про сутність сюжету "Місія нездійсненна 8" немає. Очікується, що прем'єра фільму відбудеться 7 липня 2023 року.