4 сезон на телеканалі СТБ не вийшов, адже там також деякі ролі виконали росіяни. Його почали знімати ще у 2021 році, а після початку повномасштабного вторгнення зйомки призупинили на деякий час. Проте, на щастя, у "Кріпосній" зіграло багато українських акторів. Як вони змінились – дивіться у матеріалі Кіно 24.

Як змінились українські актори, які зіграли в серіалі "Кріпосна"?

Ксенія Мішина

Роль: поміщиця Лідія Шефер

До Ксенії Мішиної найбільша популярність прийшла саме після серіалу "Кріпосна". Акторка продовжує зніматись у кіно. Наприклад, у 2026 році вийде фільм "Бачу тебе", де вона зіграла одну з ролей.

Ксенія Мішина / Колаж Кіно 24

Олексій Яровенко

Роль: дворянин Олексій Косач

Олексій Яровенко родом із Білорусі, однак живе і розвиває кар'єру в Україні. Він, як і Ксенія Мішина, знявся у фільмі "Бачу тебе". Також виступає у гурті Yarovenko Blues Band, який 24 вересня давав концерт у Києві.

Олексій Яровенко / Колаж Кіно 24

Станіслав Боклан

Роль: поміщик Петро Червінський

Народний артист України Станіслав Боклан не покинув акторство. У 2024 році вийшли комедії "Крашанка" і "Потяг у 31 грудня", де з'явився актор, а у 2025 році відбудеться прем'єра фільму "Вартові Різдва".

Станіслав Боклан / Колаж Кіно 24

Ольга Сумська

Роль: Софія Косач

Ольга Сумська перебуває в Україні. Вона грає у кіно, а також бере участь у виставах. Серед останніх фільмів, в яких знялась акторка: "Хазяїн 2. На своїй землі", "Збори ОСББ", "Песики", "10 блогерят".

Ольга Сумська / Колаж Кіно 24

Марк Дробот

Роль: чиновник Микола Дорошенко

Марк Дробот зіграв роль композитора Володимира Івасюка у виставі "Червона рута", прем'єра якої відбулася у травні 2024 року у Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Актор уникає публічності, однак відомо, що влітку минулого року він став батьком донечки.

Марк Дробот / Колаж Кіно 24

Наталка Денисенко

Роль: Лариса Яхонтова

Наталку Денисенко можна побачити у багатьох фільмах і серіалах. Крім того, нещодавно вона презентувала свій ювелірний бренд UNA. Також цього року відбулися зміни в особистому житті акторки: вона розлучилась з Андрієм Федінчиком, з яким була у шлюбі з 2017 року. Експодружжя виховує сина Андрія.

Наталка Денисенко / Колаж Кіно 24

Серед інших українських акторів, які знялись у серіалі "Кріпосна": Олеся Жураківська, Анна Сагайдачна, Олександр Печериця, Аліна Коваленко, Слава Красовська, Тарас Цимбалюк, Анастасія Нестеренко. І це ще далеко не весь список.