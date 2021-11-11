"Кріпосна 3" 15 і 16 серії: чи виживе Ксенія та як постраждала Катерина від рук Наталі

Шанувальники пильно стежать за тим, як розвиватимуться стосунки Катерини та Андрія. Однак, зараз Катя пішла в монастир і хто за, як буде далі. Про що розповідають 15 і 16 серії – читайте у нашому матеріалі.

Майже всі події третього сезону відбуваються в приватних садибах і будинках героїв. Майже 70% – це зйомки у павільйонах, де красиво були відновлені шикарні багаті інтер’єри другої половини XIX століття.

До теми Коли вийде 4 сезон "Кріпосної" та що нам покажуть у серіалі: неочікувані деталі

Графік виходу наступних серій

17 і 18 серії ― 15 листопада;

19 і 20 серії ― 16 листопада;

21 і 22 серії ― 17 листопада;

23 і 24 серії ― 18 листопада.

"Кріпосна 3" 15 серія: сюжет

Любі глядачі, якщо ви ще не бачили 15-ї та 16-ї серій серіалу "Кріпосна. Жадана Любов", попереджаємо –. Якщо ви не боїтеся їх – читайте залюбки далі. Але найперше рекомендуємо переглянути епізоди.

Катерина приходить до Наталки й розказує правду про Жадана і те, що не може більше жити з людиною, яка обманює. Але як поводиться Наталя? Вона розлючено нагадує, що означає присяга перед Богом. За її словами, Катерина повинна стерпіти, однак не відмовляє їй у притулку.

Залишайся. Я розпоряджуся, що тебе поселили в кімнаті для паломників,

– говорить Наталя.



Наталя у серіалі "Кріпосна" / Скриншот / Megogo

Катерина в монастирі почула плач із сусідньої кімнати й пішла глянути, хто це. Нею виявилася Ксенія, яку у минулій серії, проти її волі, завезли в монастир. Спершу дівчина досить мило говорила з Катею, але потім зрозуміла, що вона – подруга Наталі та розлючено закрила двері. Наступного дня Ксенія таки поговорила з Катею і розказала свою історію.

Дівчина норовлива і знаходиться під владою непомірної гордині. її шлях – пізнати смирення. Мені немає діла до її вітчима,

– говорить Наталя про Ксенію.



Ксенія у серіалі "Кріпосна" / Скриншот / Megogo

Навколо Наталі далі відбувається щось дивне. Через те, що вона нещаслива в житті та постійно згадує своє минуле – жорстоко наказує дівчат у монастирі. Найменший шурхіт – місяць без їжі та болючі удари різкою по руках. Каті такі справи зовсім не подобаються і, здається, вона просто так не здаватиметься. Однак, Катерині не вдається втекти, а пізніше Наталя накаже й Катерину за брехню.

Читайте також "Кріпосна. Жадана Любов" 13 і 14 серії: які пригоди чекали на героїв у нових епізодах



Наталя б’є різкою по руках у серіалі "Кріпосна" / Скриншот / Megogo

"Кріпосна 3" 16 серія: сюжет

Андрій отримав листа з монастиря Чернігова і відправляється туди. Наталя Олександрівна повідомила Жадану про місце знаходження Катерини. Тим часом Наталя дізналася про лист, який Катя писала щодо визволення Ксенії, і жорстоко наказала її.



Катя після побиття у серіалі "Кріпосна" / Скриншот / Megogo

Ольга пропонує залишитися Назарові у чернігівському готелі ще на один день. Однак, це не головна причина. Пара ще більше часу проводитиме разом.



Ольга у серіалі "Кріпосна 3" / Скриншот / Megogo

Одна з послушниць монастиря допомогла втекти Ксенії. Однак, як це закінчилося – Ксенію зустріла Наталя, не дозволила їй втекти, відштовхнула від себе. Ксенія впала на сходи й втратила багато крові. Поки не відомо, чи жива вона.



Ксенія у серіалі "Кріпосна 3" / Скриншот / Megogo

Катерині вдалося втекти з монастиря. Які пригоди чекають на нас далі – дивіться завтра о 20:15 годині.

"Кріпосна 3" 2021: дивіться анонс 15-ї та 16-ї серій