"Кріпосна. Жадана Любов" 1 і 2 серії: з чого почався новий сезон і реакція глядачів

Українські глядачі з нетерпінням чекали на продовження "Кріпосної" і нарешті, сьогодні, 1 листопада на каналі СТБ проказали перші дві серії третього сезону. Який сюжет 1-ї та 2-ї серій та чи вразили вони глядачів – читайте на Kino 24.

Знімальний процес тривав 7 місяців та 11 днів. Фільм зображає 3 пори року. Щоб показати усі мальовничі локації 19-го століття актори працювали 120 змін, доводилося працювати й вночі. Вишукані костюми, неймовірні зачіски, незабутні емоції – це те, що на нас чекає в 3-му сезоні. А поки – огляд 1-ї та 2-ї серій.

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Акторський склад

Соня Прісс;

Станіслав Боклан;

Наталка Денисенко;

Анна Сагайдачна;

Марк Дробот;

Тарас Цимбалюк;

Олеся Жураківська;

Віктор Жданов;

Максим Радугін;

Сергій Стрельников;

Федір Лавров;

Марія Машкова;

Аліна Коваленко та ін.

"Кріпосна 1: Жадана любов" 1 серія: сюжет

Любі глядачі, якщо ви ще не бачили перших двох серій серіалу "Кріпосна. Жадана Любов", попереджаємо –Якщо ви не боїтеся їх – читайте залюбки далі. Але найперше рекомендуємо переглянути епізоди.

У першій серії показали ще раз весілля Катерини та Андрія, день, який мав стати найщасливішим у їхньому житті. Дівчина нарешті отримала свободу і вийшла заміж за коханого, але як тільки-но їх поблагословили батьки та знайомі, невідомий у чорному плащі встромив ніж у груди Андрія і перетворив омріяне щастя на жах усього життя. Катерина не може повірити у те, що відбувається. Лікарі намагаються зробити все, щоб Жадан залишився живим, однак надії мало. Полісмени шукають таємного вбивцю.



Катерина не вірить, що Андрія поранили / Скриншот з серіалу / Megogo

Катерину всі називають проклятою і звинувачують у тому, що сталося. Вона намагається вчинити самогубство, наслухавшись чуток про себе, однак Софії Косач вдалося відговорити Катю і повернути до здорового глузду.



Катерина сподівається, що Андрій живий / Скриншот з серіалу / Megogo

Катерина не змогла дійти додому, адже на перешкоді став Петро Червінський, який звинуватив її у смерті сина Георгія і жорстоко повівся з нею.

"Кріпосна 1: Жадана любов" 2 серія: сюжет

Починається історія з того, що дівчина Орися приносить гарну звістку своєму коханому Назару – в них з’явиться дитина. Водночас до них приходить заплакана і налякана Катерина, яку вони відвозять готувати у готель.



Катерина ночує в готелі / Скриншот з серіалу / Megogo

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Жадан марить, самопочуття погіршується, жар триває. Згодом Андрій таки отямився.

Ну що ти плачеш? я ж не вмер!,

– говорить Андрій Жадан Катерині.



У Андрія Жадана жар / Скриншот з серіалу / Megogo

Петро Чернівський вирушає до Ніжина, щоб зрозуміти, як його володіння опинилися в руках Андрія Жадана. Банкіри підказують поміщику, щоб він знайшов підхід до Катерини, щоб хитрим способом повернути собі дім та землю. Також Червінський не знайшов документу, який підтверджує той факт, що Катя вільна.

Реакція глядачів на першу і другу серії серіалу "Кріпосна: Жадана любов"

Шанувальники перших двох сезонів зовсім не в захваті від заміни головної героїні й вважають, що через це вже зовсім не цікаво дивитися новий сезон.

"От минула для мене та інтрига";

" Навіщо змінили головну героїню? Не тягне вона, на жаль, до рівня, якого задала попередня";

Не тягне вона, на жаль, до рівня, якого задала попередня"; "Нова актриса на роль Катерини взагалі не тягне. Подивилася стать серії й зрозуміла, що взагалі не цікаво в порівнянні з попередніми двома сезонами";

"Мені ця актриса теж не подобається";

"Так шкода, що замінили головну героїню, серіал став через це зовсім нецікавий, сюжет класний, але героїня не та і кіно вже не те "

" "Акторка, звичайно, не дуже. Тяжко перелаштуватися";

"Катя не та";

"Чесно кажучи, дуже чекала цей сезон. Але розчарувалася. Акторку змінили , Жадан помирає, вже не цікаво, дуже сильно розчарована і не хочеться далі дивитись. Тільки звикла до Олексія, він помирає, звикла до Жадана і той помирає. Вже немає інтересу дивитися далі";

, Жадан помирає, вже не цікаво, дуже сильно розчарована і не хочеться далі дивитись. Тільки звикла до Олексія, він помирає, звикла до Жадана і той помирає. Вже немає інтересу дивитися далі"; "Акторка розчарувала. Вже дивитись просто нецікаво".

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Окрім зауважень, були й схвальні відгуки:

"Поки що подобається! Попри те, що актрису поміняли... Соня Прісс теж розумничка! Нова Катя маленька та тендітна! Поки що все подобається! Сюжет чіпляє ";

"; "Супер, дивимось. Та що ви з тією актрисою. Все нормально".

"Акторка звісно ж не та Катя! Але мені і вона подобається, як роль грає";

"Кріпосна" 3 сезон ― графік виходу серій

1 і 2 серії ― 1 листопада о 20:15 годині;

3 і 4 серії ― 2 листопада о 20:15 годині;

5 і 6 серії ― 3 листопада о 20:15 годині;

7 і 8 серії ― 4 листопада о 20:15 годині;

9 і 10 серії ― 8 листопада о 20:15 годині;

11 і 12 серії ― 9 листопада о 20:15 годині;

13 і 14 серії ― 10 листопада о 20:15 годині;

15 і 16 серії ― 11 листопада о 20:15 годині;

17 і 18 серії ― 15 листопада о 20:15 годині;

19 і 20 серії ― 16 листопада о 20:15 годині;

21 і 22 серії ― 17 листопада о 20:15 годині;

23 і 24 серії ― 18 листопада о 20:15 годині.

Міжнародне визнання серіалу "Кріпосна"

Серіал "Кріпосна" став не лише одним із найпопулярніших серіалів українців, він завоював й міжнародний ринок.

У липні 2019 року серіал з приголомшливим успіхом пройшов на польському телеканалі TVP1. Польські глядачі обговорювали проєкт нарівні з "Грою престолів" і тепер чекають продовження.

і тепер чекають продовження. Далі серіал побачили в Литві, Казахстані, Росії та Білорусі. Права на показ продано в Японію (A.K Company), Чехію (Prima TV), Угорщину, Словаччину, Болгарію (BNT), Латвію, Естонію, Грузію, на території Латинської Америки та в Балканські країни.

Влітку 2020 року серіал був проданий в Іспанію і став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанський телеканал, прем’єра відбулася на каналі Divinity.

А глядачі територій Північної Америки тепер можуть дивитися "Кріпосну" на VOD-сервісі Amazon Prime.

"Кріпосна: Жадана любов" третій сезон 1 листопада 2021: дивіться трейлер