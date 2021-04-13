Маленький Тор підростає, – Кріс Гемсворт зачарував мережу відео з сином

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Джерело:

інстаграм Кріса Гемсворта

Голлівудський актор Кріс Гемсворт працює над фільмом "Тор: Кохання і грім". А в перерві між зйомками залюбки проводить час з дружиною і дітьми.

Нове відео з сином Кріс Гемсворт розмістив на інстаграм-сторінці. На кадрах видно, як актор боксує з нащадком. Дитина одягнула супергеройський плащ у стилі Тора, чим зворушила всіх підписників зіркового батька.

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Представляю наступного чемпіона Всесвіту у важкій вазі,
– написав Кріс Гемсворт.

Реакція мережі на відео

Усі прихильники Кріса Гемсворта із захватом коментували відео:

  • "Новий месник"
  • "Маленький Тор підростає"
  • "Вперед, чемпіоне! Ти можеш все, що тільки надумаєш"
  • "Тор проти Тора"
  • "Це так мило"

Звернули прихильники увагу й на те, що автор був у перуці свого персонажа. Тому у мережі припустили, що відео Кріс Гемсворт відзняв неподалік від майданчика "Тор: Кохання і грім".

"Тор: Кохання і грім": коротко про фільм

  • Деталей сюжету "Тор: Кохання і грім" ще не розголошують. Однак журналісти майстерно поширюють перші неофіційні дані, отримані від інсайдерів.
  • Одну з головних ролей у фільмі зіграє Кріс Пратт, який перевтілиться у Зоряного Лицаря. Це було прогнозовано, адже в останні хвилини фільму "Месники: Завершення" саме цей супергерой разом з Тором вирушив на космічному кораблі.
  • Очікується і поява у кадрі Наталі Портман. За неофіційними даними, її героїня буде боротись з раком, а Тор рятуватиме її. Водночас Валькірія очолить Асгард.
  • Несподіванкою для всіх прихильників Marvel стане поява Крістіана Бейла і Метта Деймона. Перший зіграє лиходія, що вже вразило кіноманів. Все тому, що Крістіан Бейл добре відомий за роллю Бетмена у трилогії Крістофера Нолана.