Маленький Тор підростає, – Кріс Гемсворт зачарував мережу відео з сином

Голлівудський актор Кріс Гемсворт працює над фільмом "Тор: Кохання і грім". А в перерві між зйомками залюбки проводить час з дружиною і дітьми.

Нове відео з сином Кріс Гемсворт розмістив на інстаграм-сторінці. На кадрах видно, як актор боксує з нащадком. Дитина одягнула супергеройський плащ у стилі Тора, чим зворушила всіх підписників зіркового батька.

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Представляю наступного чемпіона Всесвіту у важкій вазі,

– написав Кріс Гемсворт.

Реакція мережі на відео

Усі прихильники Кріса Гемсворта із захватом коментували відео:

"Новий месник"

"Маленький Тор підростає"

"Вперед, чемпіоне! Ти можеш все, що тільки надумаєш"

"Тор проти Тора"

"Це так мило"

Звернули прихильники увагу й на те, що автор був у перуці свого персонажа. Тому у мережі припустили, що відео Кріс Гемсворт відзняв неподалік від майданчика "Тор: Кохання і грім".

"Тор: Кохання і грім": коротко про фільм