Маленький Тор підростає, – Кріс Гемсворт зачарував мережу відео з сином

Голлівудський актор Кріс Гемсворт працює над фільмом "Тор: Кохання і грім". А в перерві між зйомками залюбки проводить час з дружиною і дітьми.
Нове відео з сином Кріс Гемсворт розмістив на інстаграм-сторінці. На кадрах видно, як актор боксує з нащадком. Дитина одягнула супергеройський плащ у стилі Тора, чим зворушила всіх підписників зіркового батька.
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Представляю наступного чемпіона Всесвіту у важкій вазі,
– написав Кріс Гемсворт.
Реакція мережі на відео
Усі прихильники Кріса Гемсворта із захватом коментували відео:
- "Новий месник"
- "Маленький Тор підростає"
- "Вперед, чемпіоне! Ти можеш все, що тільки надумаєш"
- "Тор проти Тора"
- "Це так мило"
Звернули прихильники увагу й на те, що автор був у перуці свого персонажа. Тому у мережі припустили, що відео Кріс Гемсворт відзняв неподалік від майданчика "Тор: Кохання і грім".
"Тор: Кохання і грім": коротко про фільм
- Деталей сюжету "Тор: Кохання і грім" ще не розголошують. Однак журналісти майстерно поширюють перші неофіційні дані, отримані від інсайдерів.
- Одну з головних ролей у фільмі зіграє Кріс Пратт, який перевтілиться у Зоряного Лицаря. Це було прогнозовано, адже в останні хвилини фільму "Месники: Завершення" саме цей супергерой разом з Тором вирушив на космічному кораблі.
- Очікується і поява у кадрі Наталі Портман. За неофіційними даними, її героїня буде боротись з раком, а Тор рятуватиме її. Водночас Валькірія очолить Асгард.
- Несподіванкою для всіх прихильників Marvel стане поява Крістіана Бейла і Метта Деймона. Перший зіграє лиходія, що вже вразило кіноманів. Все тому, що Крістіан Бейл добре відомий за роллю Бетмена у трилогії Крістофера Нолана.