Крістен Стюарт назвала найкращі фільми, в яких їй довелося зніматися

Кумир підлітків, що вже давно став голлівудською зіркою, розказала про найкращі фільми, в яких їй трапилася нагода зіграти. Зі всього творчого доробку, а це понад 40 фільмів, акторка обрала два найкращих.

В інтерв’ю The Sunday Times 31-річна знаменитість розповіла, що за свою 20-річну кар’єру знялася в невеликій кількості дійсно гідних кінокартин. Однак, одними з найкращих вважає психологічні трилери "Зільс-Марія" 2014 року та "Персональний покупець" 2016 року.

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Я, напевно, знялася в п'яти справді гарних фільмах із 45 чи 50,

– поділилася Стюарт.

"Зільс-Марія"

У центрі історії – акторське життя молодої героїні. Крістен Стюарт стала першою в історії кінопремії Сезар американською акторкою, що отримала номінацію за найкращу роль другого плану.

"Зільс-Марія" 2014: дивіться трейлер

"Персональний покупець"

За сюжетом молода Морін (Крістен Стюарт) живе у Парижі й ненавидить свою роботу. Вона працює персональним покупцем для однієї знаменитості. Однак, дівчина не проста, на перший погляд. Уночі вона може спілкувати з духами. Згодом вона постійно отримує листи із погрозами і це назавжди змінює життя героїні.

"Персональний покупець" 2016: дивіться трейлер

Обидва вищезгадані фільми критики зустріли тепло. За голлівудськими стандартами вони не були касовими хітами, але зміцнили репутацію Стюарт. Інші фільми зі свого рейтингу акторка не назвала, але можна здогадатися, що роль принцеси Діани у стрічки "Спенсер" принесе їй ще більшу популярність і гордість. Можливо, ця картина допоможе Крістен номінуватися на Оскар.

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До зйомок Крістен Стюарт готувалась упродовж кількох місяців. Актриса зізналась, що найскладнішим було емоційно підготуватись до цієї ролі та навчитись говорити з британським акцентом, який був у принцеси Діани.

"Спенсер" 2021: дивіться трейлер