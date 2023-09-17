Крістіна Девіс з "Сексу і міста" зустрілася з українськими біженцями: зворушливі фото

Посол доброї волі UNHCR, американська акторка Крістіна Девіс, прилетіла до Молдови. Там вона зустрілася з українцями, які через війну змушені були залишити свої домівки.

У Кишиневі зірка поспілкувалася з дітьми з України та висловила їм свою щиру підтримку. Відомо, що Девіс з початку повномасштабного вторгнення підтримує українців.

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Крістіна Девіс зустрілася з українськими біженцями

У інтерв'ю Daily Mail акторка поділилася своїми враженнями від зустрічі й сказала, що вражена надзвичайною силою українців.

"Для мене велика честь бути тут, в Молдові, проводити час з українськими біженцями й місцевими жителями. Вони об'єдналися як єдине ціле, приносячи надію в цю дуже сумну ситуацію", – сказала вона.

Я була глибоко зворушена надзвичайною силою, яку демонструють біженці. Ніхто не планує ставати біженцем, і, незважаючи на болісний досвід розлуки з рідними та близькими, багато хто відновлює своє життя в Молдові,

– доповнила Девіс.

Зірка також поділилася світлинами з українцями у своїх інстаграм-сторизах і додала хештег #Ukraine та синьо-жовтий прапорець.



Крістіна Девіс з українцями / Скриншот з інстаграму Крістіни

До слова, нещодавно в Україну приїжджав американський актор Стівен Фрай. Він був ведучим третього Саміту перших леді та джентльменів.