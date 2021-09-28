"Кролецип та Хом’як Темряви": перший трейлер анімаційної пригоди від творців "Робінзона Крузо"

У мережі з’явився перший трейлер майбутньої анімаційної пригодницької комедії "Кролецип та Хом'як Темряви", створеної студіями nWave і Sony Pictures Animation.

Режисер Бен Стассен, відповідальний за такі анімаційні стрічки, як "Королівський коргі", "Бігфут-молодший: Стань легендою!", "Сімейка Бігфутів", "Робінзон Крузо", у співпраці з аніматорами студії Sony, створив нового героя – Кролеципа, якого чекають пригоди в дусі "Індіани Джонса", "Мумії", "Лари Крофт" та "Круїзу по джунглях". Про це повідомляє VLGFILM Ukraine.

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Сюжет мультфільму "Кролецип та Хом’як Темряви"

Харизматичний та відважний Кролецип більше за все на світі мріє стати шукачем пригод. Коли його дому загрожує небезпека, він вирушає в авантюрну подорож неймовірними місцями, щоб знайти стародавній артефакт – таємничого Хом'яка Темряви.

"Кролецип та Хом’як Темряви" 2021: дивіться трейлер

Пригодницька анімація "Кролецип та Хом'як Темряви" з'явиться в українських кінотеатрах у 2022 році.