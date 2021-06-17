В яких кросівках ходить Омар Сі в другій частині "Люпена"

Омар Сі в ролі Ассана Діопа – дивовижного афериста із популярного серіалу "Люпен", який хочуть продовжити на третій сезон, полюбляє носити кепки, поло Fred Perry і обожнює бренд кросівок Nike. Переглядаючи серії "Люпену" яскравий стиль актора важко залишити поза увагою.

Більшу частину перших серій він гуляє Парижем у яскравих оригінальних кросівках Nike. Другий сезон в тому плані нічим не відрізняється. Колекція французького актора лише примножується. Видання GQ для чоловіків показало нам, які кросівки Nike ми бачили в другій частині "Люпена".

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Кросівки, які носить Омар Сі у серіалі "Люпен"

Air Jordan 1 Mid Yellow Toe

першийпогоня Північною Францією16 тисяч гривень



Air Jordan 1 Mid Yellow Toe у другому сезоні серіалу "Люпен" / Фото GQ

Перший епізод другого сезону починається з того місця, де закінчився перший – на березі Нормандії. Ассан Діоп у чорно-жовтих кросівках Air Jordan 1 вирушає в погоню за викрадачем свого сина сільською місцевістю Франції. Зрештою, він потрапляє в стару садибу, де Рауля тримають у заручниках.

Nike Air Max 270 React Black

перший і четвертийсутичка (двічі)4 тисячі гривень



Nike Air Max 270 React Black у другому сезоні серіалу "Люпен" / Фото GQ

Шанувальники шоу точно згадають "змію" – кіллера Леонарда, якого найняв Пеллігріні для вбивства Діопа. Двічі під час вважких моментів Омара Сі можна побачити в монохромних Air Max 270. Фактично, він єдиний персонаж, крім Діопа, який носить кросівки. Цікаво, що хотіли нам сказати автори шоу. Це дві сторони медалі? Коли доходить справа до злочинів, не існує такого поняття, як чорне та біле?

Air Force 1

другийрозмова з недружніми поганими хлопцями3 тисячі гривень



Air Force 1​ у другому сезоні серіалу "Люпен" / Фото GQ

Добре, вони з’являються лише на 2 секунди під час нічної сцени, тому вибачте нас, якщо ми помиляємося, але наші відчуття підказують, що Люпен не просто так вибирає пару класичних Air Force 1 з контрасною чорною емблемою. Прості, стильні й надійні, як і сам чоловік, вони стають ідеальним взуттям для втечі.

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Air Jordan 1 Retro High OG Shattered Backboard 3.0

третійзмова за чашкою кави22 тисячі гривень



Air Jordan 1 Retro High OG Shattered Backboard 3.0 у другому сезоні серіалу "Люпен" / Фото GQ

Ось де починається проявлятися кмітливість Діопа. Дизайн пари Shattered Backboard був навіяний подіями знаменитої гри в Італії, під час якої Майкл Джордан, як відомо, розбив скло щита після данку. Вони порівняно рідкісні, коштують щонайменше кілька сотень доларів.



Кадр з серіалу "Люпен" / Фото Kinorium

Air Jordan Retro High Light Army

третій.мотоподорож при місячному сяйві Парижем.9 тисяч гривень



Air Jordan Retro High Light Army у другому сезоні серіалу "Люпен" / Фото GQ

Ще одна пара рідкісних кросівок, яку взув Діоп під час романтичної поїздки на мотоциклі Парижем. Air Jordan Retro High Light Army менш яскраві, ніж більшість його кросівок, і мають навмисне зістарене оздоблення. Чорна шкіра з ефектом потертості поєднується із землистим кольором і контрастними деталями м’ятно-зеленого кольору.

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Air Jordan 1 High OG Patent Fearless

четвертий і п’ятийпогоня20 тисяч гривень



Air Jordan 1 High OG Patent Fearless у другому сезоні серіалу "Люпен" / Фото GQ

Ці кросівки, випущені у 2009 році з нагоди 10-річчя від дня зарахування Майкла Джордана до Залу баскетбольної слави, поєднують у собі червоний колір Chicago Bulls з яскраво-синім логотипом UNC. На устілці вишито цитату самого Джордана: "Обмеження, як і страх, часто є лише ілюзією". Діоп носить пару Patent Fearless Джорданів під час погоні з портфелем у четвертому епізоді.

Jordan 1 Mid SE Union Black Toe

четвертийтанці8 тисяч гривень



Jordan 1 Mid SE Union Black Toe у другому сезоні серіалу "Люпен" / Фото GQ

Кросівки Jordan 1 Mid SE Union Black Toe, випущені торік за мотивами оригінальних кросівок Air Jordan 1 Black Toe, виготовлені в класичному чорному, білому й червоному кольорах. Зверніть увагу на них у четвертому епізоді, коли Діоп готує їжу своєму собаці й весело танцює на кухні.