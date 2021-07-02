"Круїз по джунглях": меседжі фільму від Двейна Джонса й Емілі Блант в нових ефектних трейлерах

За місяць до літньої прем’єри 2021 року Disney презентувала ще два нові персонажні трейлери з Двейном Джонсоном та Емілі Бланд. Кожен з них говорить про свою захопленість, безстрашність, героїчність та особливість надзвичайно пригодницького фільму "Круїз по джунглях" (Jungle Cruise).

В у пригодницькому фільмі "Круїзі по джунглях" Двейн "Скеля" Джонсон грає капітана пароплава. Він намагається знайти лікувальне дерево Амазонки разом із британською мандрівницею-дослідницею, яку грає Емілі Блант.

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Світова прем'єра фільму призначена на 30 липня 2021 року.

Що показали в трейлерах "Круїз по джунглях"

Перший ролик розповідає про Емілі Блант, яка перевтілюється в роль британської дослідниці Лілі Гоутон. За сюжетом вона приїжджає в Амазонські джунглі в пошуках магічної лікувальної рослини.

Емілі Блант в трейлері "Круїзі по джунглях" 2021: дивіться онлайн

Другий ролик презентував Двейн Джонсон, тому трейлер присвячено йому – героїчному і безстрашному Френку Вольфу. В ньому він постає веселим, самовпевненим, який "застряг" в боргах і через це погоджується на експедицію Лілі Гоутон.

Двейн Джонсон в трейлері "Круїзі по джунглях" 2021: дивіться онлайн

липневої прем'єри "Круїз по джунглях" став іспанський кінорежисер Жауме Колєт-Серра ("Будинок воскових фігур", "Дитя пітьми") за сценарієм Майкла Гріна, Гленна Фікарра та інших.

Пригодницький фільм "Круїз у джунглях" створено за мотивами однойменного маршруту, який пропонують відвідувачам Діснейлендів. Під час подорожі гості парку пливуть на спеціально облаштованому човні ретельно прокладеним маршрутом у супроводі гіда. Дорогою відвідувачі поринають у атмосферу 1930-х років та відчувають себе справжніми дослідниками дикої природи. Вперше маршрут було відкрито у 1955 році. Наразі він діє майже в усіх Діснейлендах світу. Новий проєкт студії Disney є четвертим в історії, створеним за мотивами тематичних маршрутів парку Діснейленд. Найпопулярнішою з подібних проєктів стала франшиза "Пірати Карибського моря", – зазначає "Планета кіно".