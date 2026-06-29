Де зараз акторка Ксенія Ніколаєва, яка знялась у популярному серіалі "Теорія зла"

Ксенія Ніколаєва – заслужена та народна артистка України, яке все своє життя віддала театру та кіно. Вона веде доволі приватний стиль життя, однак продовжує виходити на сцену.

Жінка народилась у сім'ї акторів Ганни Ніколаєвої та Миколи Пеньковича. Вона пішла стопами батьків й також стала акторкою театру та кіно. У 1979 році закінчила навчання у виші Карпенка-Карого і пройшла курс народного артиста України Миколи Рушковського. Дізнавайтесь більше у матеріалі 24 Каналу про життя Ніколаєвої.

Зверніть увагу Поки за вікном аномальна спека: гідний трилер 2004 року, що відволіче від виснажливої погоди

Де зараз Ксенія Ніколаєва?

З 1980 по 1994 роки працювала в Київському академічному театрі російської драми імені Лесі Українки.

У Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра працювала з 1994 року по 2022 роки. Акторку можна було побачити у виставі "Те, що приховують французи…".

Сьогодні ж Ксенія працює у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Ніколяєва грає у низці вистав: "Танго", "Свої", "Поромник", "Каліка з острова Інішмаан".

Ксенія Ніколаєва у виставах / Фото театру імені Лесі Українки

Народна артистка також бере участь у програмах благодійного фонду "Рідний дім".

Що стосується особистого життя, то знаменитість публічно не говорить про свого чоловіка та дітей. У соцмережах зрідка може опублікувати світлини.

Ксенія Ніколаєва з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Фільмографія Ксенії Ніколаєвої

"Ой не ходи, Грицю" (1978);

"Квіти лугові" (1981);

"Колесо історії" (1981);

"Скарбничка";

"Право керувати" (1981);

"Помаранчеве небо" (2006)

"Свої діти" (2007)

"Таємниця Святого Патрика" (2006);

"Інді" (2007);

"Я заплачу завтра" (2019);

"Теорія зла" (2021) та інші.

Також дізнавайтесь, де зараз зірка "Кріпосної" – актор Марк Дробот.