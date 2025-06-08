Їх хочеться переглядати знову і знову: 4 найкращі фільми 1980-х і 1990-х років

1980-ті й 1990-ті – це епоха, коли кінематограф пропонував глядачам дивовижні фільми. Протягом цих років з'являлися стрічки, які стали культовими та сформували нові жанри.

Ці кінокартини досі надихають покоління. Кіно 24 підготував добірку найкращих фільмів 1980-х та 1990-х, які стали класикою та варті вашої уваги.

Не пропустіть Про них говорить увесь світ: 5 культових серіалів, які варто подивитися хоча б раз у житті

"Сяйво" (1980)

Письменник-невдаха Джек взимку влаштовується наглядачем розкішного готелю, який у цю пору року не приймає клієнтів. Чоловік привозить сюди свою дружину та сина і сподівається гарно заробити, щоб продовжити написання книги. Однак дитина Джека починає бачити дивні видіння, яким дорослі не вірять. Аж поки в стінах порожнього готелю не починають відбуватись незрозумілі речі.

"Сяйво": дивіться трейлер фільму онлайн

"Форрест Ґамп" (1994)

Форрест Ґамп – добрий чоловік із низьким IQ, але великим серцем. Його життя складається з неймовірних пригод: він стає зіркою футболу, воює у В'єтнамі, засновує успішний бізнес і навіть впливає на ключові події в історії США. Попри всі досягнення, Форрест залишається відданим своїй подрузі Дженні, в яку закоханий ще з дитинства.

"Форрест Ґамп": дивіться трейлер фільму онлайн

Про інші легкі фільми та серіали, які змусять усміхнутися – читайте далі в матеріалі.

"Спілка мертвих поетів" (1989)

Вчитель англійської мови пан Кітінг зміг зацікавити своїх учнів власним стилем викладання предмета. Так, у школі-інтернаті для хлопців натхненні школярі дізнаються більше про шкільні роки педагога. А згодом учні вирішують відновити "Спілку мертвих поетів", до якої колись входив і сам викладач.

"Спілка мертвих поетів": дивіться трейлер фільму онлайн

"Кримінальне чтиво" (1994)

Сюжет фільму складається з кількох переплетених історій. Перша розповідає про гангстерів Вінсента й Джулса, які використовують накази свого боса Марселласа Воллеса. Друга історія розгортається навколо боксера Бутча, який вирішує невідповідність домовленості й тікає після нелегального бою. Третя сюжетна лінія висвітлює те, як Вінсент отримав вказівку провести вечір з дружиною боса, але все пішло не за планом.

"Кримінальне чтиво": дивіться трейлер фільму онлайн