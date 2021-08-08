Культові фільми останнього 10-річчя, які варто подивитись кожному

Світ кінематографа змінюється так швидко, що дуже важко встигнути переглянути усі новинки. Редакція Кіно 24 зібрала найкращі фільми з 2010 до 2020 року, які змінили історію кінематографа назавжди.

Ми зібрали 11 найкращих фільмів за останні 10 років, які здобули найбільшу кількість нагород та отримали схвальні відгуки від глядачів та критиків. Найкращі режисери з культовими стрічками в підбірці Кіно 24.

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Культові фільми останнього 10-річчя

1. Паразити

Режисер: Пон Джун Хо

Рік: 2019

Комічна жорстока класова притча, яка показує, як суспільство може бути настільки сильним, наскільки сильні його найвразливіші люди. Історія про членів бідної сеулської сім'ї, де вони один за одним починають працювати на сім'ю нуворишів в їх елегантному особняку. Фільм став першою південнокорейською картиною, яка отримала, здається, всі можливі нагороди у 2020 році:

"Золота пальмова гілка" в Каннах,

премія "Золотий глобус" у номінації "Кращий фільм іноземною мовою",

перший іноземний фільм, який здобув премію Гільдії акторів США за найкращий акторський склад,

лауреат премій Оскар-2020 одразу в чотирьох номінаціях за Найкращий фільм, Найкращу режисерську роботу, Найкращий оригінальний сценарій, Найкращий іноземномовний художній фільм.

"Паразити" 2019: дивіться трейлер фільму

2. Ла-Ла Ленд

Режисер: Деміен Шазель

Рік: 2016

, що режисер стрічки Пон Джун Хо спеціально надав персонажу роботу репетитора, адже тільки ця робота може припустити зустріч людей з різних класів у Південній Кореї.

Сценариста та режисера Деміена Шазель порівнюють з Квентіном Тарантіно, адже вони обоє однаково обдаровані експерти своєї справи, які інтуїтивно вміють правильно поєднати минуле і сьогодення, щоб збагатити їх. Драматичний мюзикл-гіт 2016 року, який отримав визнання критиків. Ультрасучасна зухвала сага про шоу-бізнес, яка розповідає про джазового піаніста (Райан Ґослінґ) та актрису (Емма Стоун), чия пристрасть один до одного нерозривно пов'язана з їх кар'єрними амбіціями. Третій мюзикл, в історії премії "Оскар" за кращий фільм. Варто відзначити, що "Ла-ла Ленд" побив рекорд "Оскара" і був номінований у 14-ти номінаціях, і здобув шість перемог.

"Ла-ла Ленд" 2016: дивіться трейлер фільму

3. Великий Ґетсбі

Режисер: Баз Лурманн

Рік: 2013

Стрічка База Лурманна, яка відкривала 66-ий Каннський кінофестиваль, знятий за мотивами однойменного роману американського письменника Френсіса Скотта Фіцджеральда. Дії фільму розгортаються в 20-тих роках ХХ століття в США, тож фільм став чудовим дзеркалом атмосфери незнаного доти економічного успіху та гучних джаз-вечірок на фоні зародження організованої злочинності, яка стояла на темній стороні багатства. Для того, щоб максимально точно відтворити епоху, Лурманн співпрацював з найкращими та популярними виконавцями сучасної музики у США та світу: Jay-Z, Бейонсе, Will.i.am, Fergie, Ланою Дель Рей, гуртом Florence + the Machine та The xx, а також із співачкою Sia. Поза неоднозначні відгуки глядачів та критики фільм здобув перемогу на преміях "Оскар", BAFTA, отримав Премії Гільдії артдиректорів США та Премії AACTA Award та інші.

"Великий Ґетсбі" 2013: дивіться трейлер фільму

4. Одного разу... в Голлівуді

Режисер: Квентін Тарантіно

Рік: 2019

Одна з найбільш очікуваних прем'єр від культового Квентіна Тарантіно – дев'ята кіноробота режисера. Події фільму відбувається влітку 1969 року і розповідають про сюжет, який заснований на реальних подіях. На одному знімальному майданчику зустрілись дві зірки Голлівуду – Леонардо Ді Капріо та Бред Бітт. В центрі розповіді колишня зірка вестернів Рік Далтон і його дублер Кліф Бут. Всі події в картині мають "тарантинівський" особливий шарм, де навіть діяльність серійного вбивці Чарльза Менсона і його секти відбувається на межі драми, трилера та комедії. Світова прем'єра стрічки відбулася у травні 2019 року на 72-му Каннському міжнародному кінофестивалі. Фільм приніс Бреду Пітту Оскара за найкращу роль другого плану, а також стрічка отримала Оскара за роботу художника-постановника. Більше перемог фільм дістав на премії "Золотий глобус".

"Одного разу… в Голлівуді" 2019: дивіться трейлер фільму

5. Соціальна мережа

Режисер: Девід Фінчер

Рік: 2010

Що може бути крутіше, ніж фільм, в якому Facebook постає в образі нищівного машини, яка поглинає людські душі. "Соціальна мережа" розігрується як безглузда шекспірівська трагедія, яка з кожною хвилиною набуває додатковий резонанс. Фільм був настільки актуальним за тематикою, що здобув вісім номінацій на Оскар (і три перемоги (!), включаючи кращий адаптований сценарій), ще до появи фейкових новин, скандалів з твіттером та безжальним тіктоком. Це єдиний художній фільм 2010 року, з приводу якого професійні критики винести одностайний позитивний вердикт. Фільм навіть був названий Квентіном Тарантіно як найулюбленіший фільм, що вже саме по собі робить його культовим.

"Соціальна мережа" 2010: дивіться трейлер фільму

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6. Лобстер

Режисер: Йорґос Лантімос

Рік: 2015

Сюрреалістична притча про світ, де потрібно побудувати відносини або стати твариною, що отримала всього лиш три нагороди Каннського фестивалю 2016 року. Автор пропонує нам модель моторошної антиутопії, в якій ніхто не може жити на самоті, повинен обов'язково бути в парі, – цим і було обумовлена назва фільму. Той, хто все ж таки ніяк не може адаптуватись до реалій світу повинен перетворитись на тварину на вибір. Цікаво, що кінокритик Variety Гай Лодж назвав фільм "зловісно смішною сатирою на зациклене на відносинах суспільство", що, схоже, не полишить актуальність картини ще дуже довго.

"Лобстер" 2015: дивіться трейлер фільму

7. Зелена книга

Режисер: Пітер Фарреллі

Рік: 2019

Оскароносний фільм про дружбу, який розкриває нам справжню історію джазового піаніста Дона Ширлі та його італійця-водія Тоні. Сміливий фільм, який висвітлює гостру тему расової дискримінації 60-их років ХХ століття, адже "Зелена книга" – це довідник, в якому були зібрані всі безпечні місця для афроамериканців того часу. Картина отримала три нагороди в номінаціях 91-шої премії Оскар за "Кращий фільм", "Кращий сценарій" і "Кращу чоловічу роль другого плану".

"Зелена книга" 2019: дивіться трейлер фільму

8. Готель Гранд Будапешт

Режисер: Вес Андерсон

Рік: 2014

Фільм буквально "прогримів" у 2015 році та отримав одразу декілька престижних кінопремій, включаючи "Золотий глобуса", чотири статуетки "Оскара" і п'ять Премій Британської академії кіно і телевізійних мистецтв. Шедевр від Веса Андерсона, як завжди з унікальний зірковим кастом, розповідає про неймовірні пригоди консьєржа Ґустава (Рейф Файнс) та його помічника/наступника Зеро Мустафи (Тоні Револорі) зі знаменитого готелю вигаданої республіки Зубрівка (названа на честь польської горілки – Кіно 24). Двоє друзів стають свідками та заручниками боротьби за спадок багатої мадам Ді.

"Готель Гранд Будапешт" 2014: дивіться трейлер фільму

9. Початок

Режисер: Крістофер Нолан

Рік: 2010

Стрічка Крістофера Нолана, яка у 2010 році не мала ні конкурентів, ні фільмів, з якими її можна було б порівняти, – вразила глядачів унікальним сюжетом та інтригуючим задумом. Здобула у 2011 році 4 Оскари та три премії BAFTA за звук, операторську роботу та візуальні ефекти. Стильна та сильна драма про спокуту та силу ідей: справжній майданчик для чистої уяви. У фільмі навіть є відкритий фінал, на кшталт, "Того, що біжить по лезу".

"Початок" 2010: дивіться трейлер фільму

10. Інтерстеллар

Режисер: Крістофер Нолан

Рік: 2014

Такий вже той Голлівуд дивний, що спеціально для зйомок одного епізоду фільму вирощують 500 акрів кукурудзи! На сюжет режисерів надихнули теорії фізика-теоретика Кіпа Торна, який зіграв самого себе у фільмі. Спочатку над фільмом працював Стівен Спілберг, а потім приєднався і Крістофер Нолан. За пропозицією останнього на головну роль запросили Меттью Макконагей. Щоб надихнути акторів, режисер запросив на знімальний майданчик справжню астронавтку – Маршу Івінс. Події фільму відбуваються в недалекому майбутньому при техногенній катастрофі. Земля страждає від посухи. Тому науковці та астронавти шукають способи переселити людство на більш придатну для життя планету. Тому в нову галактику відправляється група вчених з ексльотчиком. У 2015 році фільм завоював премію "Оскар" та премію BAFTA за найкращі візуальні ефекти.

"Інтерстеллар" 2014: дивіться трейлер фільму

11. Джокер

Режисер: Тодд Філліпс

Рік: 2019

Новітня версія передісторії одвічного протагоніста Бетмена – Джокера – Артура Флека, якого цього разу зіграв Гоакін Фенікс. Актор вагався погоджуватись на роль в екранізації коміксів DC, але, схоже, що не прогадав, адже саме за цю роль він отримав Оскара і критики поставили його гру поруч з канонічними Джокерами Гіта Леджера та Джека Ніклсона. Альтернативна історія становлення особистості Джокера, який через свої проблеми з психікою та жорстокість навколишніх перетворюється на відчайдушного лиходія Готем-Ситі. Цікаво, що фільм став найбільш касовим фільмом кіновсесвіту DC та здобув "жорстокий" рейтинг для кінотеатрів.

"Джокер" 2019: дивіться трейлер фільму