"Кумедний атракціон" і "незрозумілий": перші реакції західної преси на "Веном 2: Карнаж"

Прем’єра довгоочікуваної стрічки "Веном 2: Карнаж" відбулася 14 жовтня 2021 року. Західна преса та справжні шанувальники не забарилися з відгуками. Хтось вважає новий фільм "ще однією розвагою, від якої відмовляються", а інший "божевіллям без гальм", "захопливим і насиченим подіями".

"Веном 2: Карнаж", без сумніву, найочікуваніший серед прем’єр жовтня! Нагадаємо, першу частину західна преса непогано так розкритикувала, попри те, що публіці стрічка про монстра сподобалася. Продовження йде всього лише 1,5 години, але за цей час можна розібратися, хто такі Карнаж та Клетус Кессіді. Про графіку, інтриги, образи головних героїв, чіткість сюжету – читайте у відгуках західної преси та справжніх шанувальників.

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Що відомо про стрічку

Сюжет фільму про Венома

Події фільму відбуваються у звичній манері Marvel: над світом нависла загроза і він потребує нового героя. Тандему Едді Брока та інопланетного симбіота Венома потрібно об'єднати свої сили проти нового ворога – нестримного монстра-вбивці Карнажа.

Чим здивував другий трейлер "Венома 2: Карнаж"

У ролику нам показують більше взаємозв’язку між персонажами Едді та Веномом. Пара все ще розв’язує проблеми у своєму співжитті, адже Едді змушує симбіота бути менш агресивним, водночас Веном прагне, щоб Едді був активнішим. Веном переконує Едді: "Я хижак, мені потрібна свобода!". Ймовірно, у фільмі нам розкажуть передісторію Карнажа, його походження.

"Веном 2: Карнаж" 2021: дивіться трейлер

Режисером стрічки виступив Енді Серкіс разом з Columbia Pictures (спільно з Marvel і Tencent Pictures). У фільмі також з'являться такі актори, як:

Мішель Вільямс;

Рід Скотт;

Наомі Гарріс.

Перші реакції на "Веном 2: Карнаж"

"Веном 2: Карнаж" із Томом Гарді у головній ролі встановив приголомшливий результат у кінопрокаті – за перші вихідніВін перевершив "Чорну вдову", яка за перший вікенд зібрала 80 мільйонів доларів у кінотеатрах, "Шан Чі та легенда десяти кілець" (75 мільйонів доларів) та "Форсаж 9" (70 мільйонів доларів).

Шанувальники захопленні новою частиною – цікавими жартами, крутими персонажами та цікавою історією:

"Веном 2" просто крутий. Божевілля без гальм від початку і до кінця. Мені сподобалася перша частина, а ця підіймає все до 11 з 10. І сцена після титрів!!!";

"Найсильніша сторона "Веном 2" – в шаленому темпі й захопливому екшені. Відповідає енергії Тома Гарді. Вуді Гаррельсон чудовий у ролі Клейтуса / Карнажа – ідеальна роль";

"Веном 2" – це дикий мікс з бадді-муві, романтики (Веном і Едді) і хорор. Він не витрачає час на підводку, а відразу приступає до екшену і не відпускає. Гарді – шикарний, як і Гаррельсон в ролі Карнажа"

"Один із шанувальників назвав стрічку найулюбленішим фільмом з сучасної лінійки MCU, оскільки він розповідає людську, красиву історію Едді Брока".

Західна преса більше вказує на недоліки фільму, як от: несерйозність, трешовість та безсистемність: