"Констатував очевидне": Ларс фон Трієр виправдався за співчуття росіянам

28 серпня 2023, 14:53
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Знаменитий данський Ларс фон Трієр знову висловився про війну в Україні, відреагувавши на хейт у мережі. Він поскаржився на те, що його не так зрозуміли.

У попередній заяві режисер висловив свою підтримку російським окупантам на тлі новин про передачу Україні винищувачів F-16. Він звернувся до Зеленського, Путіна та прем'єр-міністерки Данії, і зазначив про те, що їхні життя також важливі.

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Ларс фон Трієр виправдався

Новою заявою Ларс поділився в інстаграмі. Насамперед він зазначив, що всім серцем підтримує Україну. "Схоже, режисер хоче всидіти на двох стільцях одночасно", – коментують люди у мережі.

Звичайно, я всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення! Забута фраза, здається, з тих часів, коли пацифізм був чеснотою! З любов'ю, Ларс,
– заявив Трієр.

 

Що відомо про Ларса фон Трієра

Відомий данський режисер та кіносценарист. Його знають за фільмом "Та, що танцює у темряві", за який він отримав "Золоту пальмову гілку". До режисера залишається суперечливе ставлення з боку глядачів – не всі погоджуються з його поглядами на гумор та гендерні стосунки. Відомо, що Ларс фон Трієр боровся з депресією та алкогольною залежністю, а в серпні 2022 року йому діагностували хворобу Паркінсона.
Автор: Наталія Гулій