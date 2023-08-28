"Констатував очевидне": Ларс фон Трієр виправдався за співчуття росіянам
Знаменитий данський Ларс фон Трієр знову висловився про війну в Україні, відреагувавши на хейт у мережі. Він поскаржився на те, що його не так зрозуміли.
У попередній заяві режисер висловив свою підтримку російським окупантам на тлі новин про передачу Україні винищувачів F-16. Він звернувся до Зеленського, Путіна та прем'єр-міністерки Данії, і зазначив про те, що їхні життя також важливі.
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Ларс фон Трієр виправдався
Новою заявою Ларс поділився в інстаграмі. Насамперед він зазначив, що всім серцем підтримує Україну. "Схоже, режисер хоче всидіти на двох стільцях одночасно", – коментують люди у мережі.
Звичайно, я всім серцем підтримую Україну! Я просто констатував очевидне: всі життя в цьому світі мають значення! Забута фраза, здається, з тих часів, коли пацифізм був чеснотою! З любов'ю, Ларс,
– заявив Трієр.