Було чи не було: як добре ви знаєте лауреатів Оскара

В очікуванні на 93 церемонію нагородження Оскар-2021, яка відгримить у ніч на 26 квітня, пропонуємо пригадати тих акторів, які вже отримали золоті статуетки. Пройдіть тест, щоб перевірити свої знання про володарів Оскара.

Впевнені, що кожен актор мріє коли-небудь стати на сцені Dolby Theatre з Оскаром в руці та виголосити свою тріумфальну промову. Щороку представники Голлівуду наполегливо працюють, аби здійснити цю мрію. Та, виявляється, не всі топові актори, навіть знамениті на весь світ, можуть похизуватись нагородою.

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Перед 93 церемонією вручення Оскар пропонуємо перевірити свої знання, чи то інтуїцію, і вгадати, які представники Голлівуду мають золоті статуетки. Ми підібрали до тесту світових зірок, яких знає кожен любитель кіно.

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