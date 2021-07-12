"Королева Канн" не приїде на кінофестиваль через позитивний тест на COVID-19
Джерело:Deadline
Як повідомляє Deadline, акторка, яку раніше журнал назвав "Королевою Канн" Леа Сейду заразилася коронавірусом під час знімання нового фільму. Зараз актриса зберігає самоізоляцію у своєму будинку в Парижі – детальніше про стан актриси на Кіно 24.
Французька актриса Леа Сейду скасувала поїздку на 74-ий Каннський кінофестиваль у зв'язку з позитивним тестом на COVID-19. Акторка повинна була бути присутньою на прем'єрі чотирьох нових фільмів.
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Чи приїде Сейду до Канн
Deadline повідомляє, що хвороба у Сейду протікає безсимптомно, адже вона встигла вакцинуватися від важкого перебігу захворювання. Сейду планувала прибути на Каннський кінофестиваль 2021 на третій день кінофестивалю. Зараз актриса чекає негативного тесту, щоб все ж таки мати можливість взяти участь у фестивальних подіях.
В цьому році в Каннах покажуть одразу чотири фільми з Леа Сейду:
- "Історія моєї дружини" Ільдіко Еньєді,
- "Франція" Брюно Дюмона,
- "Французький вісник" Веса Андерсона,
- "Обман" Арно Деплешена.
В одному з інтерв'ю для Deadline, акторка поділилась своїм захопленням про майбутні прем'єри на Каннах зі своєю участю.
Це безумство. Я знялась в одному американському, європейському і двох французьких фільмах, і всі вони такі різні. Це так захоплююче, що всі вони були обрані Каннами,
– прокоментувала Леа Сейду.
Бенісіо дель Торо, Деніс Меночет, Леа Сейду у фільмі "Французький вісник" / Фото Кіноріум
Найвідоміші фільми за участі Леі Сейду
- "Прекрасна смоковниця", 2008, реж. Крістоф Оноре,
- "Робін Гуд" 2010, реж. Рідлі Скотт,
- "Місія нездійсненна: Протокол "Фантом" 2011, реж. Бред Берд,
- "Життя Адель" 2013, реж. Абделатіф Кешиш,
- "Опівночі в Парижі" 2010, реж. Вуді Аллен,
- "Готель "Гранд Будапешт" 2014, реж. Вес Андерсон,
- "Лобстер" 2015, реж. Йоргос Лантімос,
- "007: Не час помирати" 2021, Кері Фукунага.