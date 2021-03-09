Тепер брюнетка: Леді Гага змінила імідж для зйомок драми "Будинок Гуччі"

Співачка Леді Гага тепер ще й активно будує кар'єру актриси. Після шаленого успіху "Народження зірки" вона долучилась до кількох нових проєктів, зокрема, костюмованої драми "Будинок Гуччі".

Папараці зробили перші фото на знімальному майданчику "Будинку Гуччі". На кадрах, відзнятих на відстані, можна побачити Леді Гагу, вбрану у білосніжну шапку з хутра та шубу. Окрім цього, на фото видніється і її колега по драмі – актор Адам Драйвер.

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Леді Гага і Адам Драйвер на зйомках / Фото Just Jared



Леді Гага на зйомках нової драми / Фото Just Jared

Відомо, що Леді Гага отримала роль колишньої дружини дизайнера Патриції Реджані. Оскільки вона завжди була брюнеткою, перед зйомкою актриса змушена була розпрощатись з білявим волоссям та перефарбуватись. Вже з оновленим іміджем Леді Гага приїхала до Італії, де й відбуваються зйомки фільму "Будинок Гуччі".

"Будинок Гуччі": сюжет фільму

Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. Він захотів екранізувати історію про вбивство знаменитого дизайнера і бізнесмена Мауріціо Гуччі. Що передувало нападу на власника модного дому Gucci та які наслідки смерть чоловіка мала на всіх його близьких – глядачі дізнаються вже в листопаді 2021 року. Саме на цей час планують презентацію фільму "Будинок Гуччі".

Леді Гага отримала досить непросту роль у стрічці. Все тому, що саме Патриція Реджіані була замовницею вбивства Гуччі. І на це в неї були свої причини: дизайнер ще у 1985 році під приводом відрядження поїхав з їхнього сімейного дому. Виявилось, у Гуччі була значно молодшу коханку, тому він без якихось пояснень покинув дружину та 2 дітей і більше не повернувся додому. Тільки у 1991 році подружжя офіційно розлучилось. За вбивство Гуччі Патриція потрапила до в'язниці, звідки достроково вийшла у 2016-му.

Акторський склад фільму "Будинок Гуччі":

Леді Гага

Адам Драйвер

Джаред Лето

Аль Пачіно

Джеремі Айронс

Джек Г'юстон

Рів Карні

Фільм знімають в Італії, де й відбулись реальні події, покладені в основу стрічки. Як видно на перших фото, вся знімальна група "Будинку Гуччі" дотримується карантинних вимог та навіть на відкритому повітрі носить захисні маски.