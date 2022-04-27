Ледве вимовляла текст, – Ксенія Мішина повернулась до зйомок фільму у Бельгії
Джерело:НВ
Українська акторка Ксенія Мішина повідомила, що повернулась до зйомок. Зараз вона з сином перебуває у Бельгії.
В інстаграм-сторіс зірка розповіла, як проходять її перші дні на зйомках з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Також вона повідомила, що вчить разом з сином нідерландську мову.
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Ксенія Мішина повернулась до зйомок фільму
Актриса поділилася кадрами з бекстейджу зйомок.
У мене сьогодні перший знімальний день. Дивовижні відчуття, що я була акторкою у минулому житті. Зараз ми відзняли першу сцену і я ледве вимовляла свій текст,
– сказала зірка серіалу "Кріпосна".
Ксенія Мішина повернулась до зйомок фільму / Скриншот сторіс акторки
Нагадаємо, акторка Ксенія Мішина пересиджувала війну на Закарпатті. Однак, нещодавно вона зізналась, що їде до Бельгії працювати над проєктом.
Задовго до війни планувався бельгійський проєкт, у якому я вже брала участь декілька років тому. І зараз запустилася друга частина. Скажу чесно, було трохи тяжко прийняти це рішення. Але я зрозуміла, що можу й хочу працювати. Я вижила, і я в безпеці. Можу і хочу розповісти усьому світові про Україну,
– зізналась Ксенія Мішина.