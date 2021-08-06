"Легенда про Зеленого лицаря": як створили містичний візуальний ефект з жінками-гігантами
Джерело:IndiWire
IndieWire дізнався, як працювали над візуальними ефектами в "Легенді про Зеленого лицаря" режисер фільму Девід Лоурі та компанія Weta Digital. Прем'єра фільму відбудеться 26 серпня 2021 року.
Режисер Девід Лоурі вже не один раз працював з компанією по розробці візуальних ефектів – Weta Digital. Результатами їх співпраці стали такі фільми, як "Дракон Піта", "Історія примари". Тепер Девід Лоурі та Ерік Сейндон ("Люди Х", "Ніч у музеї") працювали одразу над двома картинами: серпневою прем'єрою "Легенди про Зеленого лицаря", та фільмом наступного року "Пітер Пен і Венді".
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IndieWire повідомляє, що Ерік Сейндон описує їхню співпрацю над "Легендою про Зеленого лицаря" як створення "атмосферних ландшафтів та дивних персонажів".
Режисер та розробники про спецефекти "Легенди про Зеленого лицаря"
В "Легенді про Зеленого лицаря" нам обіцяють містичну та "галюцинаторну" адаптацію віршів про короля Артура 14-го століття про неробу сера Гавейна (Дев Патель), який ризикує головою, щоб заробити лицарське звання. Що ж, схоже, що розробники Weta все ж змогли втілити в життя довгу подорож героя в моторошній атмосфері Середньовіччя.
Це ідеальний фільм для створення візуальних ефектів. Він сходить майже до "Володаря кілець". Але важко повірити, що в першому було всього 250 кадрів з візуальними ефектами... Ми додавали їх, щоб допомогти Девіду розповісти історію, але не робити саму історію про візуальні ефект,
– запевнив Ерік Сейндон.
Сейндон також назвав найсюрреалістичніший момент в картині: епізод, де втомлений Гавейн зустрічає групу оголених жінок-гігантів, що йдуть туманною долиною. Лоурі намалював концепцію в розкадруванні, а Weta сфотографувала жінок по одній з усіх боків на сцені з зеленим екраном. Їх знімали за допомогою високошвидкісних камер зі швидкістю 90 кадрів в секунду, завдяки чому отримали сповільнену зйомку для правильної динаміки їх тіл. Їх згенерували посеред долини між горами в Новій Зеландії, використовуючи загальну аерофотозйомку, щоб відобразити потрібний розмір і масштаб. І вже тільки після цього допрацювали його, але лише для того, щоб забрати деякі виступи гір, які перекривали хід жінкам-гігантам.
Кадр з фільму "Легенда про Зеленого лицаря" / Фото A24
Це була не комп'ютерна графіка, а ефекти камери, які об'єднують безліч технічного забезпечення,
– запевнив Ерік Сейндон.
Що відомо про Weta Digital?Weta Digital – це компанія, яка розробляє цифрові візуальні ефекти для кіно та телебачення. Заснована Пітером Джексоном, Річардом Тейлором та Джеймі Селкірком у 1993 році. Вони відомі своїми роботами над усіма частинами "Володаря кілець" та "Гоббіта", а також над іншими блокбастерами такими, як "Месники" та "Ліга справедливості".
Актори, яких побачимо у фільмі "Легенда про Зеленого лицаря"
- Дейв Патель ("Мільйонер з нетрів"),
- Алісія Вікандер ("Лара Крофт"),
- Джоел Едгертон ("Великий Гетсбі"),
- Шон Харріс (франшиза "Місія нездійсненна"),
- Кейт Дікі ("Гра престолів"),
- Ерін Келліман ("Сокіл та Зимовий солдат"),
- Баррі Кеоган ("Вічні"),
- Саріта Чоудрі (франшиза "Голодні ігри"),
- Ральф Інесон ("Порохової коктейль").
"Легенда про Зеленого лицаря" 2021: дивіться трейлер фільму