Коли хочеться відпочити: 5 легких фільмів для гарного вечора понеділка

Початок тижня для багатьох може видатись довгим, складним і стресовим. На завершення понеділка хочеться хоча б ненадовго втекти від реальності. Хорошим варіантом для цього може бути фільм, що не перенавантажить мозок, але подарує приємні емоції.

Після складного дня вам навряд захочеться дивитися похмурий фільм, який може призвести до пригніченого стану. Кращим вибором буде легка і спокійна картина, що розслабить і налаштує на сон, пише Кіно 24.

До слова Не такі шедеври, як може здатись: 5 переоцінених фільмів, що вийшли в останні 10 років

"Опівночі в Парижі"

Це історія письменника Гіла, який разом з нареченою приїздить до Парижа. Чоловік хоче відвідати місця, де роками раніше творили його кумири. Уночі він сідає у старовинний автомобіль та потрапляє у місця, де може поспілкуватися з літературними геніями й історичними постатями. Це мрійлива, естетична та гумористична історія про любов до мистецтва.

"Опівночі в Парижі": дивіться трейлер онлайн

"Кухар на колесах"

Шеф-кухар ресторану в Лос-Анджелесі Карл обожнює свою роботу, але справи у закладі йдуть не дуже добре. Він не може порозумітися з господарем, а після розгромної рецензії ресторанного критика Карла взагалі звільняють. Але його кар'єрний шлях лише починається. Це теплий і комфортний фільм про улюблену справу, батьківство, а ще баланс між особистим життям і кар'єрою.

"Кухар на колесах": дивіться трейлер онлайн

"Супер Майк XXL"

Колишній стриптизер Майкл вже три роки живе спокійним життям у Тампі й займається меблевим бізнесом. Але доля зводить його з колишньою командою танцівників, що їдуть до Маямі на конкурс стриптизу. Майкл вирішує приєднатись до них і ще раз спробувати свої сили на змаганнях. Літо, танці, подорож і веселощі – те, що може подарувати гарний настрій після складного дня.

"Супер Майк XXL": дивіться трейлер онлайн

"Мій хлопчик"

Мелодрама розповідає про Вілла Фрімана, який має модне авто, розкішну квартиру, крутить інтрижки з красунями. У його розмірене життя вривається Маркус – дитина, яка вносить чималі зміни у парубоцький побут Вілла. Глибока комедійна драма поєднує гумор і зворушливі моменти, а тому чудово підійде для того, щоб розслабитися ввечері.

"Мій хлопчик": дивіться трейлер онлайн

"У пошуках Немо"

Це захоплива історія Марліна – риби-клоуна, який подорожує безкрайнім океаном, щоб знайти свого сина Немо. На своєму шляху він зустрічає різних героїв – від добрих акул-вегетеріанців до рибки Дорі, в якої проблеми з пам'яттю. Течія океану, яскраві пейзажі, заспокійливий темп історії – це бездоганний варіант для відпочинку перед сном.

"У пошуках Немо": дивіться трейлер онлайн