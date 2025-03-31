3 найкращі фільми про відпустку для легкого вечора

Під час важкого робочого тижня інколи хочеться помріяти про бажану відпустку. Опинитися на мальовничому пляжі чи в романтичному місті можна, не виходячи з дому, достатньо лише зануритися у світ кінематографа.

Кіно 24 підготував добірку легких фільмів про відпустку, які подарують особливу атмосферу. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся вечором без зайвих турбот.

Цікаво Повернуть віру в кохання: 4 романтичні фільми зі щасливим фіналом

"Євротур" (2004)

Сюжет розгортається навколо випускника школи Скотта Томаса. Нещодавно хлопець розійшовся з дівчиною, тому йому терміново треба знайти нове кохання. Для цього він відправляється у подорож Європою разом зі своїми друзями. Підлітки відвідують різні міста та занурюються в їхню культуру, не забуваючи потрапляти в кумедні ситуації.

"Євротур": дивіться трейлер фільму онлайн

Якщо вам подобаються комедійні фільми, які змусять плакати від сміху, то ми підготували добірку саме для вас.

"Від кохання не втечеш" (2021)

Ще з дитинства Еріка мріяла стати відомою співачкою, тому робила все можливе, щоб досягти своєї мети. Однак у дорослому віці вона постала перед серйозним вибором – кохання або кар'єра. Обравши другий варіант, дівчина несподівано розриває співпрацю з музичним партнером та вирушає працювати на розкішний курортний острів. Втім, там Еріка випадково зустрічає свого колишнього.

"Від кохання не втечеш": дивіться трейлер фільму онлайн

"Відпочинок за обміном" (2006)

Аманда й Айріс – двоє абсолютно різних жінок, яких об'єднують схожі долі. Вони досягли успіху в кар'єрі, але так і не налагодили особисте життя. Тож героїні вирішують змінити атмосферу навколо й обмінятися житлом на відповідному сайті. Тепер одна з них летить на Різдво у Велику Британію, а інша – в Каліфорнію.

"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер фільму онлайн