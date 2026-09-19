Без зайвих нервів: 3 легкі комедії та ромкоми на вечір для повного розслаблення

Після насиченого робочого дня чи емоційно виснажливих буднів найменше хочеться дивитися важкі психологічні драми або похмурі трилери. Ідеальний план для такого вечора – теплий плед, улюблений напій і стрічка, яка не напружує, не тисне на психіку та змушує щиро усміхатися.

24 Канал зібрав перевірені комедії та романтичні фільми, які допоможуть перемкнутися й подарують відчуття безтурботного затишку.

"Люблю тебе ненавидіти"

Рейтинг IMDb – 6,1

Після дивовижного першого побачення між Беатріс та Беном спалахує непорозуміння, яке миттєво перетворює взаємну симпатію на пекучу неприязнь. Доля знову зводить їх на розкішному весіллі в Австралії, де обом доводиться рятувати власну репутацію перед рідними та колишніми. Герої укладають негласне перемир'я і вирішують прикинутися закоханою парою. Однак постійні перепалки та кумедні форс-мажори несподівано стають фундаментом для справжнього кохання.

"Люблю тебе ненавидіти": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі на Rotten Tomatoes відзначають шалену екранну хімію між Сідні Свіні та Ґленом Павеллом, яскраві австралійські краєвиди та легкий гумор у дусі класичних ромкомів нульових. Водночас критики нарікають на передбачуваність сюжетних поворотів.

"Квиток до раю"

Рейтинг IMDb – 6,1

Колишнє подружжя Девід і Джорджія вже двадцять п'ять років не можуть терпіти одне одного й спілкуються виключно заради спільної доньки Лілі. Коли дівчина вирушає на відпочинок до Балі та раптово вирішує вийти заміж за місцевого хлопця, розлючені батьки вирішують об'єднати зусилля. Вони летять на тропічний острів із таємною місією – саботувати весілля та вберегти доньку від власної помилки молодості.

"Квиток до раю": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: Кінокритики Rotten Tomatoes одностайно хвалять харизму й комедійний дует Джорджа Клуні та Джулії Робертс, а також мальовничу атмосферу тропічного курорту, яка чудово знімає стрес. Водночас рецензенти зауважують, що сценарій вийшов занадто простим і тримається суто на акторській грі головних зірок.

"Загублене місто"

Рейтинг IMDb – 6,1

Авторка популярних пригодницько-любовних романів Лоретта Сейдж вирушає в промотур нової книги разом із привабливим, але дещо наївним Аланом, чиє обличчя прикрашає її обкладинки. Несподівано письменницю викрадає ексцентричний мільярдер, переконаний, що вона здатна привести його до справжнього стародавнього скарбу в джунглях. Алан вирішує довести свою мужність у реальному житті та поспішає на порятунок. Разом вони опиняються посеред дикої природи, де на них чекають небезпечні перестрілки та суцільний абсурд.

"Загублене місто": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: В оглядах Rotten Tomatoes фільм хвалять за бездоганну акторську гру Сандри Буллок, Ченнінга Татума та блискуче камео Бреда Пітта. Водночас стрічці дорікають за слабку детективну інтригу та помітну комп'ютерну графіку в сценах погонь.

Легкі ромкоми та ненав'язливі пригодницькі комедії – найкращий спосіб влаштувати собі перезавантаження посеред робочого тижня. Обирайте будь-яку стрічку з нашого списку і насолоджуйтеся безтурботними пригодами, красивими локаціями та щасливими фіналами.