Леонардо Ді Капріо замінить Мадса Міккельсена в римейку оскароносної стрічки "Ще по одній"

Кіно- та телекомпанія Леонардо Ді Капріо Appian Way Production стала володарем прав на римейк кінофільму Томаса Вінтерберга "Ще по одній". Права були придбані після аукціону.

Англомовний римейк данського фільму "Ще по одній" Томаса Вінтерберга буде знімати компанія Леонардо Ді Капріо. Він виступить в ролі одного із продюсерів та виконає головну роль. Фільм буде повністю профінансований холдингами Endeavor Content та Makeready.

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За лот із правами на римейк змагалися декілька акторів: окрім Леонардо Ді Капріо, – Джейк Джилленгол та Елізабет Бенкс. Але режисер стрічки Томас Вінтерберг віддав перевагу Ді Капріо, оскільки виявив бажання побачити голівудського актора в образі чоловіка, що переживає вразливий період та кризу середнього віку. Ім'я режисера стрічки поки що тримають в таємниці. Відомо лише, що головну роль, яку в оригіналі зіграв Мадс Міккельсен, під акторський стиль Ді Капріо допишуть персонально.