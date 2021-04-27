Леонардо Ді Капріо замінить Мадса Міккельсена в римейку оскароносної стрічки "Ще по одній"

Джерело:Deadline
Кіно- та телекомпанія Леонардо Ді Капріо Appian Way Production стала володарем прав на римейк кінофільму Томаса Вінтерберга "Ще по одній". Права були придбані після аукціону.
Англомовний римейк данського фільму "Ще по одній" Томаса Вінтерберга буде знімати компанія Леонардо Ді Капріо. Він виступить в ролі одного із продюсерів та виконає головну роль. Фільм буде повністю профінансований холдингами Endeavor Content та Makeready.
Цікаво У мережі з'явився перший тизер фільму Стівена Спілберга "Вестсайдська історія"
За лот із правами на римейк змагалися декілька акторів: окрім Леонардо Ді Капріо, – Джейк Джилленгол та Елізабет Бенкс. Але режисер стрічки Томас Вінтерберг віддав перевагу Ді Капріо, оскільки виявив бажання побачити голівудського актора в образі чоловіка, що переживає вразливий період та кризу середнього віку. Ім'я режисера стрічки поки що тримають в таємниці. Відомо лише, що головну роль, яку в оригіналі зіграв Мадс Міккельсен, під акторський стиль Ді Капріо допишуть персонально.
Глядачу пропонують історію про чотирьох приятелів-вчителів, які випробовують теорію щастя у залежності від дози алкоголю. В теорії, про яку йдеться, людина від народження страждає від нестачі алкоголю. Тому, якщо кожного дня вживати певну обмежену дозу алкоголю, можна постійно відчувати себе щасливим. Чоловіки поринають у вир алкогольних пригод, які з часом стає важко контролювати.
Сам режисер Томас Вінтерберг у подяці за Оскар підкреслив, що "Ще по одній" – це пам'ять про його доньку, яка померла в автомобільній катастрофі. Саме вона підштовхнула батька до створення сценарію цього фільму.
"Ще по одній" 2020: дивитись трейлер фільму онлайн
Варто додати, що у ніч з неділі на понеділок 26 квітня були оголошені результати найпрестижнішої нагороди в кінематографі США – Оскара-2021. Стрічка "Ще по одній" отримав перемогу в номінації за найкращий фільм іноземною мовою, тим самим був визнаний одним із найкращим європейських фільмів 2020 минулого року.