Відомий комік та зірка "Американській історії жахів" загинув у ДТП: найкращі моменти з актором
Леслі Джордан, актор і комік, відомий за роллю Беверлі Леслі в багаторічному ситкомі "Вілл і Грейс", а також за ролями в "Американській історії жахів" та "Кличте мене Кет", загинув в автокатастрофі у понеділок, 24 жовтня. Йому було 67 років.
Жахлива ДТП сталася у штаті Каліфорнія, США. Сумну звістку про смерть Леслі Джордана повідомив представник актора Девід Шауль.
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Леслі Джордан загинув у ДТП у віці 67 років
Автокатастрофа сталася о 9:30 годині. Автомобіль, в якому перебував комік, врізався у стіну. Травми були несумісні з життям.
Джерела, близькі до покійного актора, повідомили, що Леслі мав зніматися в "Клич мене, Кет" вранці у понеділок, 24 жовтня, але люди, які працюють над серіалом, занепокоїлися, коли Леслі не з'явився на знімальному майданчику.
Світ, безперечно, став набагато темнішим без любові та світла Леслі Джордана. Він був не лише мегаталантом і радістю для роботи, але й надав емоційний притулок нації в один із її найважчих часів,
– зазначив агент Леслі.
"Те, чого йому не вистачало в зрості, він компенсував щедрістю і величчю як син, брат, художник, комік, партнер і людина. Знання того, що він залишив світ у розпал свого професійного та особистого життя, – єдина втіха, яку можна отримати сьогодні", – продовжив він.
Одні з найзворушливіших і найрадісніших моментів життя Джордана
Хоча його акторська кар'єра тривала понад 30 років, Джордан почав залучати нову аудиторію під час пандемії COVID-19 своїм гумором та південним акцентом. Він надіслав 11 мільйонам підписникам у фейсбуці, інстаграмі, тіктоці інформацію про те, як він справляється зі труднощами під час пандемії, та показував відео про те, як він танцює, співає та розповідає захопливі історії.
У понеділок, 24 жовтня, тисячі людей висловили свої співчуття та розповіли, як Джордан підіймав їхній настрій за останні кілька років.
Відео з Леслі Джорданом: