Два чоловіки й одне різдвяне диво: вийшов тизер нової комедії з Лесею Нікітюк

Леся Нікітюк знову підкорює великий екран. Цього разу телеведуча вирішила пожити одразу два життя, та ще й обирати між чоловіками. Словом, навіть на Різдво спокою їй не буде.

20 жовтня творці різдвяної комедії "Два Різдва, одна Леся" представили перший офіційний тизер стрічки. Прем'єра фільму запланована на 1 січня 2027 року.

Про що фільм "Два Різдва, одна Леся"

У центрі сюжету – жінка, яка колись пожертвувала мрією стати телезіркою заради кохання. Однак різдвяне диво дарує їй шанс побачити, яким могло б бути життя, якби вона обрала кар'єру.

Тепер героїні доведеться вирішити, що важливіше: спокійне сімейне щастя чи блискуче життя знаменитості. І, звісно, без любовного трикутника не обійдеться.



"Два Різдва, одна Леся": дивитись тизер

Чоловіка головної героїні зіграв Володимир Кравчук, а самозакоханого продюсера з альтернативного життя – Євгеній Лісничий.

У це важко повірити, але початок цієї історії був у 2004 році. Де ми з Лесею на фестивалі КВК придумували жарти для її капітанського конкурсу, – розповідає Вова Кравчук. – Склейка! І от у 2026-му ми граємо подружжя, якому вже не до жартів. Завжди цікаво уявляти, як могло б повернутися твоє життя після якогось рішення. Сподіваюся, життя глядачів теж трішки зміниться після рішення прийти на фільм "Два Різдва, Одна Леся". Звісно, зміниться на краще! (усміхається).

На противагу спокійному та надійному чоловіку, який безмежно любить головну героїню, стає інший партнер Лесі – самозакоханий продюсер з «життя мрії». Його роль втілив харизматичний Євгеній Лісничий. До речі, "Два Різдва, Одна Леся" – перший повнометражний фільм у кар’єрі актора.



Я думаю, буде ржака! – ділиться Євгеній Лісничий. – Ми часто всі "кололися" просто на майданчику. Сподіваюся, ці дублі залишать і покажуть під час титрів. Комфортно працювалося з усіма, швидко знаходили спільний вайб. Більшість сцен – з Ангеліною Гущиною та Лесею Нікітюк. З Ангеліною ми давно знайомі й не раз працювали, а з Лесею вперше. Та було так легко! Я постійно робив їй компліменти щодо зйомок. А ще помітив, що у Лесі цікавий спосіб роботи – вона віддається повністю. І я часто замислювався: "А як вона до вечора доживе?" (усміхається).

У стрічці також знялися Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Ангеліна Гущина, Олександр Ярема та інші українські актори.

Режисеркою комедії стала Аля Бухтіярова. Побачити, яке життя зрештою обере героїня Нікітюк, можна буде в кінотеатрах з 1 січня 2027 року.

А ще, зосім скоро нас очікує ще одна українська різдвяна комедія. Ви будете в захваті.