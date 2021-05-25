Ліндсі Лохан повертається: акторка отримала свою першу головну роль

Зірка "Поганих дівчат", після довгої перерви в акторській майстерності, знову хоче випробувати свою удачу в Голлівуді. Актриса зіграє головну роль в новому різдвяному ромкомі для Netflix.

В останні роки Ліндсі Лохан відійшла від серйозної гри у кіноіндустрії. Останньою помітною роботою акторки була роль у Пола Шредера в кримінальній драмі 2013 року "Каньйони". Але після холодного прийому картини глядачами актриса з'явилась на екранах хіба що для ролі лідера реаліті-шоу MTV "Пляжний клуб Ліндсі Лохан", який транслювався один сезон в 2018-19 роках.

До теми Кевін Спейсі отримав першу роль після скандалу про сексуальні домагання

Відомо, що фільмування майбутньої різдвяної комедії розпочнуть у листопаді 2021 року. Але ні назва, ні дата виходу фільму поки що не повідомляється.

Про що сюжет майбутньої стрічки

Своє повернення актриса відзначить новим фільмом для стрімінгового сервісу Netflix, в якому Лохан зіграє розбещену спадкоємицю сімейного готельного бізнесу. Під час відпочинку на гірськолижному курорті героїня, яку гратиме Ліндсі Лохан, падає з крутого схилу. Страждаючи від амнезії, вона виявляється під опікою красивого власника будиночка в горах та його не за роками розвиненої дочки. Події фільму розвиватимуться на фоні різдвяних приготувань.

Варто відзначити, що сюжет картини дещо нагадує вже існуючу різдвяну комедію2006-го року, де головні ролі виконує Джуд Лоу, Кейт Вінслет та Камерон Діаз. За сюжетом цього фільму одна із героїнь (теж багатійка), хоч і не втрачає пам'ять, але закручує роман із самотнім татком. Цей фільм також доступний на Netflix.

Netflix поки що не оголосив про кастинг інших акторів. Відомо лише, що сценарій фільму написали Джефф Боннет, Рон Олівер, Джанін Даміан і Майкл Даміан.