"Не за гроші": Лієв Шрайбер озвучив український фільм про поразку російської армії

Голлівудська зірка Лієв Шрайбер озвучив українську стрічку "Всупереч усьому" (Against All Odds: The Failure Of Russia's Blitzkrieg). Режисером фільму став Артем Литвиненко.

Документальна картина розповідає про причини провалу російського бліцкригу в Україні. Прем’єра відбудеться 2023 року.

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Лієв Шрайбер озвучив український документальний фільм

Лієв Шрайбер озвучив українську стрічку і попросив продюсерів дати згоду на використання фільму для збору коштів на допомогу Україні. Адже актор є послом фандрейзингової платформи United24 у галузі медичної допомоги.

"Лів Шрайбер був максимально залучений у процес, йому не байдуже все, що відбувається в Україні. Він нещодавно відвідав Київ і все бачив на власні очі, тож у нього є враження і розуміння, про що він читає в цьому кіно. Як наратор Лів зберігав нейтральність у подачі тексту, не нав'язуючи свої емоції та переживання глядачеві. Але був максимально включений у процес адаптації англійського тексту, зробивши його більш живим і зрозумілим англомовному глядачеві", – сказав режисер Артем Литвиненко.

Виконавчий продюсер стрічки зазначив, що умовами участі у документальному фільму були не гроші: "Він попросив нашої згоди на використання фільму "Всупереч усьому" як інструменту збору коштів для допомоги моїй країні. Це глибоко зворушило нас усіх, режисера Артема Литвиненка і всіх продюсерів. Адже це означає, що наші цінності збігаються з цінностями мільйонів людей у багатьох країнах світу. Це дає нам велику надію".

Я відреагував на просту, чітку хронологію вторгнення. Важко було повірити, що за нашого життя ми станемо свідками сухопутної війни, тому спостерігати за її еволюцією в яскравих деталях — це неоціненне нагадування про крихкість нашої демократії та лють, з якою українці захищають свою власну,

– поділився Лієв Шрайбер.

"Всупереч усьому" розповідає про те, як Україна вистояла проти Росії у війні під Києвом. Зокрема, як нашим захисникам вдалося зірвати "бліцкриг" від російської армії, яка в рази більша за українську.

"Всупереч усьому": дивіться трейлер фільму

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Нагадаємо, на День подяки в США голлівудський актор Лієв Шрайбер анонсував збір коштів на закупівлю генераторів українським медикам.

Що відомо про Лієва Шрайбера

Голлівудський актор має українське коріння. Його дідусь – родом з України. А ще у 2005 році режисер зняв фільм про Україну. В інтерв’ю виданню "Голос Америки" Шрайбер розповів, що причинною цього проєкту стало зацікавлення у його походженні. У розмові з журналісткою він зізнався: "Я знав, що маю дідуся з України". Однак, за його словами, він ніколи не розповідав історію України чи свою власну історію.