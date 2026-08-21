Голлівудський актор Лієв Шрайбер відвідав Солом’янський район після атаки РФ
Голлівудський актор і амбасадор UNITED24 Лів Шрайбер під час візиту до Києва побував у Солом’янському районі, де Росія завдала одного зі своїх ударів.
Як передає UNITED24, Шрайбер на власні очі побачив наслідки атаки та наголосив: побачене вкотре демонструє, що Росія б'є по цивільній інфраструктурі та мирних жителях.
Україні потрібна сильніша протиракетна оборона.
Під час поїздки Шрайбер окремо звернув увагу на потребу України в посиленні протиповітряної та протиракетної оборони.
За його словами, особливо важливими є системи Patriot, які здатні перехоплювати російські ракети.
Протиракетна оборона є надзвичайно важливою. Раніше Америка її надавала. Сподіваюся, ми зможемо знову запустити цю програму, – сказав актор.
Лів Шрайбер не вперше відвідує Україну після початку повномасштабного вторгнення. Актор є амбасадором UNITED24 – державної фандрейзингової платформи, створеної для підтримки України.
Він регулярно привертає увагу міжнародної аудиторії до війни та наслідків російської агресії.
До речі, нещодавно Україну відвідав ще один голлівудський актор – Джессі Айзенберг, відомий за фільмами "Соціальна мережа" та "Ілюзія обману".