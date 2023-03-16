Лію Ахеджакову кличуть працювати з дітьми росіян за "хороші гроші": "Ікру можна їсти ложками"

Актрису Лію Ахеджакову, яку зацькували в Росії за її позицію щодо повномасштабної війни в Україні, запропонували працювати в театральній студії на Рубльовці. Там вона мала б викладати акторську майстерність дітям російських багатіїв.

За словами російської актриси Олени Кравець, яка знайшла для Ахеджакової цю роботу, вона мала б отримувати "хороші гроші" – до 20 тисяч рублів. Це приблизно 10 тисяч гривень за одне заняття. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

Дивіться також "Сіркою тут тхне на відстані": Забужко відреагувала на спробу Молочнікова зняти фільм в Україні

Лії Ахеджаковій запропонували працювати у Москві

Тобто оплата хороша – і на хліб вистачить, і на масло, і ікру можна їсти ложками. У театрі актриса з усіма надбавками за звання і вислугу отримує приблизно 50 тисяч рублів на місяць. А тут 20 тисяч – за дві-три години роботи. Я думаю, Ахеджакова не відмовиться, тим більше робота не складна. А дати дітям вона може багато, попри свій поважний вік. Найближчими днями переговорю з нею і, можливо, укладемо договір,

– зазначила Кравець.

Актриса доповнила, що актори без роботи відразу втрачають сенс життя. "Тому мені хочеться продовжити творче довголіття Лії Меджидівни. Вона завжди була моїм кумиром у кіно, хоча я не поділяю її занадто ліберальних поглядів. Сценічна кар'єра Ахеджакової починалася в ТЮГу в далекому 1961 році. І зараз вона може згадати той час. У нас на Рубльовці є приватна дитяча театральна студія. Батьки хочуть запросити Лію Ахеджакову викладати там акторську майстерність дітям".

Однак питання, чи прийме Ахеджакова таку пропозицію, залишається відкритим. Вона вже заявляла, що не збирається відмовлятися від своїх слів щодо війни Росії проти України.

Лія Ахеджакова підтримала Україну

Ахеджакова народилася у Дніпрі. 16 років тому вона голосувала за Путіна, але сьогодні публічно підтримує Україну і засуджує диктаторський режим президента Росії. Вона неодноразово закликала у соцмережах припинити війну Росії проти України.

В Росії вже давно переслідують тих, хто засуджує війну Росії проти України. В результаті Лію Ахеджакову звільнили з театру "Современник", якому віддала 50 років свого життя.

Дивіться також Жодних "дозволів на зйомки" не видавав, – Офіс Президента відреагував на скандал з Молочніковим

Головні цитати актриси про війну в Україні

Про відносини Україна – Росія: "Насамперед змінилося те, що особисто для мене є болючим питанням – відносини між росіянами та українцями, між двома країнами. І ці відносини вже, швидше за все, ніколи не будуть колишніми".

Про те, що не збирається залишати Росію: "Це моя "родина-уродина". "Нам она нравится, хоть и не красавица". Мені вже 84 роки, щоб звідси тікати. Нехай вони їдуть. Я нікуди не поїду, я тут мушу все це пережити. Занадто довго живу тут".

Про звільнення з театру: "Наказ є, вже замінені ці спектаклі. Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна".

Про ставлення росіян до війни: "Найстрашніше, що росіяни заплющують на це очі. Вони продовжують влаштовувати "дискотеки" у своїх рожевих окулярах і думають, що їхній "великий" лідер – святий, списуючи звірства у Бучі на якихось уявних нацистів в Україні, не замислюючись про те, ким же є ті, хто прийшов на чужу землю від імені російської армії та російського народу вбивати".