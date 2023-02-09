"Сиджу та плачу": Лію Ахеджакову вигнали з театру Росії, в якому пропрацювала 50 років

В Росії вже давно переслідують тих, хто засуджує війну Росії проти України. Цього разу дісталося Лії Ахеджаковій. Її звільнили з театру "Современник", якому віддала 50 років свого життя.

Лія Ахеджакова для українців відома своєю категоричною непідтримкою агресивної політики Путіна. Вона також заявила, що не зможе пробачити росіянам війну проти України.

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Лію Ахеджакову вигнали з театру через антивоєнну позицію

Водночас в Росії вирішили помститися зірці за її погляди, тому звільнили з театру, в якому Ахеджакова пропрацювала 50 років.

Наказ є, вже замінені ці спектаклі. Мене попередив директор, що мене більше в репертуарі не буде на вимогу якихось розгніваних людей, які пишуть йому листи, і департамент культури підтвердив, щоб мене прибрали з репертуару театру. Сиджу та плачу. Я все розумію, знаю, хто це пише, хто це організовує, але зробити нічого не можна,

– сказала акторка в інтерв’ю російському пропагандистському виданню.

Раніше йшлося про те, що актриса опублікувала у своєму інстаграмі інформацію про те, що здійснила пожертву на потреби ЗСУ. Але акаунт Лії наразі залишається видаленим з соціальної мережі Інстаграм. До того ж вона сказала, що відносини між українцями та росіянами вже ніколи не будуть такими, як були раніше, а якщо щось і зміниться, то станеться це дуже нескоро, – через десятки чи навіть сотні років.

Нагадаємо, Лія Ахеджакова не перша, кого звільнили з роботи через антивоєнну позицію. Раніше така доля спіткала актора Дмитра Назарова та його дружину, які підтримали Україну у війні з Росією.