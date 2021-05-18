Marvel презентувала другий трейлер довгоочікуваного серіалу "Локі"

Студії Disney та Marvel випустили новий новий трейлер до майбутнього серіалу "Локі". Зовсім скоро фанати знову побачать молодшого брата Тора у виконанні Тома Гіддлстона. Серіал стартує після фіналу сезону серіалу "Сокіл та Зимовий Солдат", оскільки MCU продовжує нарощувати свою телевізійну продукцію.
Як розвиватимуться події у серіалі "Локі"
Сюжет зображає події, що відбуваються відразу після закінчення "Месники: Фінал". Там Локі скористався каменем Тессеракт для того, щоб втекти з полону, але порушив плин часу і дещо змінив хід світової історії наламавши дров.
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Локі продовжує стрибати вимірами, але потрапляє до уваги Управління тимчасовими змінами – організації, яка існує поза часом та простором. У серіалі братові Тора доведеться виправляти усе, що він накоїв.
Що показали у трейлері
У свіжому трейлері представник організації УТЗ обіцяє, що Локі вбивати не будуть – лише поговорять.
"Локі" другий трейлер: дивіться відео
- До виконання ролі Локі повернеться Том Гідлстон,
- компанію йому складуть Софія Ді Мартіно;
- Гугу Мбату-Роу;
- та Саша Лейн.
- Сценаристом виступить автор "Ріка й Морті" Майкл Уолдрон.